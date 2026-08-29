Galatasaray yeni transferleriyle taraftarı coşturdu: üçlü sevincin mimarları Leao ve Batrakov

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sona erdiğinde saha içinde ve tribünlerde yoğun bir sevinç yaşandı.

yeni transferlerin rolü:

Takımın yeni transferleri Rafael Leao ve Aleksey Batrakov, maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarların isteğini geri çevirmeyerek birlikte üçlü çektirdi. Bu hareket, kısa sürede tribünlerde karşılık buldu ve galibiyet coşkusunu artırdı.

takım kutlaması ve taraftar etkileşimi:

Leao ve Batrakov'un başlattığı kutlama, diğer futbolcuların da katılımıyla devam etti ve galibiyet anı tüm takım tarafından taraftarlarla paylaşılacak şekilde sürdü. Bu tür anların, hem takım dayanışmasına hem de taraftar bağlılığına olumlu katkı sağladığı görünür oldu.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERLERİ RAFAEL LEAO VE ALEKSEY BATRAKOV, 3-2'LİK GÖZTEPE GALİBİYETİNİN ARDINDAN SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARA 3'LÜ ÇEKTİRDİ.