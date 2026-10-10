Galatasaray yönetimine güven oyu: yıllık faaliyetler oy çokluğuyla ibra edildi

genel kurulda yönetim ve denetim kurulları ibra edildi

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Başkan Dursun Özbek yönetimindeki kurulun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ait faaliyetleri oy çokluğuyla ibraya sunuldu.

oylama sonuçları ve süreç:

Genel kurulda yönetim kurulunun faaliyetleri üyelerin oy çokluğuyla ibra edildi. Aynı oturumda denetim kurulu için yapılan oylamada da oy çokluğuyla ibra kararı alındı. Oylama, kulüp organlarının faaliyetlerinin üyeler tarafından onaylandığını gösteren resmi bir karar olarak kayda geçti.

başkanın değerlendirmesi:

Toplantı sonrası kürsüye gelen Dursun Özbek, katılan üyelere teşekkür ederek, "Oylama sonucunda şahsıma ve yönetim kurulu arkadaşlarıma göstermiş olduğunuz güven ve teveccüh için teşekkür ederim." dedi. Özbek, bu kararın kendileri için bir sorumluluğun hatırlatılması olduğunu belirtti: "Bizim için bu ibra kararı, Galatasaray’a karşı taşıdığımız sorumluluğun hatırlatılmasıdır. Bu sorumluluğun bilincindeyiz."

Başkan sözlerini, birlik ve beraberlik vurgusuyla sürdürdü: "Şimdi önümüze bakma zamanı. Galatasaray’ın önünde çok önemli fırsatlar ve ulaşılması gereken hedefler var. Bu hedeflere ancak birlik ve beraberlikle ulaşabiliriz." Konuşmasını "Yaşasın Galatasaray" ifadeleriyle sonlandırdı.

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, yönetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.