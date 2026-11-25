maç değerlendirmesi:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan milli oyuncu Yunus Akgün, alınan galibiyetin takım için önemine vurgu yaptı.

Yunus, maç sonrası duygularını 'Çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi’nde son 3 maç 3 galibiyet ve 9 puan aldık. Bizim için çok önemli. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Çok büyük bir mücadele verdik. Hafta içi iyi çalıştık. Hocamızın söylediklerine sadık kalarak ve iyi mücadele ederek kazanmasını bildik' sözleriyle ifade etti. Oyuncu, taraftar desteğinin maçtaki etkisine de dikkat çekti.

rakip analizi ve taktik:

26 yaşındaki futbolcu, Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'nde fiziksel ve süratli bir takım olduğunu belirtti. Yunus, 'Premier Lig’de değil de özellikle Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir Aston Villa var. Fiziksel özellikleri çok iyi bir takım. Ön alandaki oyuncuları çok yetenekli ve süratli. Bunların hepsine çalıştık' ifadeleriyle rakip profiline değindi ve savunma disiplininin önemini vurguladı.

Takımın genel performansına ilişkin değerlendirmesinde Yunus, 'Biliyorsunuz adam adama oynuyoruz. Sol açıkları bazen çok içeri girdi. Orada paylaşımları çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Çok fazla pozisyon vermeden, çok önemli bir galibiyet aldık. Hocamızın dediklerini sahaya iyi yansıttık' dedi. Burada organizasyon ve disciplini korumanın galibiyette belirleyici olduğu öne çıktı.

deniz gül'ün sakatlığı:

Maç içinde sakatlanan Deniz Gül hakkında görüş bildiren Yunus, 'İnşallah çok ciddi bir şeyi yoktur. Şimdi doktorumuz da ilgileniyor. Topa kafa vurduktan sonra herhalde rakibin dizi mi ayağı mı ne gelmiş burnuna. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Yarın belli olur' sözleriyle oyuncunun durumunun takip edileceğini ifade etti.

hedefler ve rekor arzusu:

Yunus Akgün, Lille maçından sonra takımın yakaladığı ivmeye dikkat çekerek bu performansın devam etmesini umduğunu belirtti. 'Lille maçından sonra çok iyi bir Galatasaray var. Bunu her maçta gösterdik. İnşallah böyle devam ederiz. Bu seviyelerde mücadele çok önemli. Çok mücadele etmeniz gerekir' sözleriyle beklentileri özetledi.

Ayrıca teknik direktör Okan Buruk ile ilişkiler ve uzun vadeli hedefler hakkında konuşan Yunus, 'Hocamızla beraber 5 sene üst üste bir rekor kırmak istiyoruz' diyerek hem Şampiyonlar Ligi'ndeki iddialarını hem de ligdeki konumlarını hatırlattı. Yunus, derbiye odaklanacaklarını ve Beşiktaş maçına iyi hazırlanacaklarını ekledi.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin çok yüksek olduğunu söyledi.