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Galatasaray'a zorlu rakipler: şampiyonlar ligi fikstürü netleşti

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray’ın rakipleri belli oldu; Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stutgart ve AEK ile eşleşti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray'a zorlu rakipler: şampiyonlar ligi fikstürü netleşti

şampiyonlar ligi fikstürü belli oldu

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Galatasaray, 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında rakipleriyle eşleşti. Sarı-kırmızılılar; Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stutgart ve AEK ile aynı grupta yer aldı.

gruptaki rakipler:

Galatasaray'ın yer aldığı grup şu takımlardan oluşuyor: Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stutgart ve AEK.

maç takvimi:

9 Eylül Çarşamba — Sporting Lizbon - Galatasaray

13 Ekim Salı — Galatasaray - Barcelona

21 Ekim Çarşamba — Lille - Galatasaray

3 Kasım Salı — Galatasaray - Stutgart

24 Kasım Salı — Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık Salı — AEK - Galatasaray

19 Ocak Salı — Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak Çarşamba — PSG - Galatasaray

Turnuvanın ilk sınavı, sarı-kırmızılılar için 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Sporting Lizbon karşısında oynanacak. UEFA'nın açıkladığı takvime göre maçlar belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU (ARŞİV)

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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