Galatasaray'a zorlu rakipler: şampiyonlar ligi fikstürü netleşti

şampiyonlar ligi fikstürü belli oldu
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Galatasaray, 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında rakipleriyle eşleşti. Sarı-kırmızılılar; Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stutgart ve AEK ile aynı grupta yer aldı.
gruptaki rakipler:
Galatasaray'ın yer aldığı grup şu takımlardan oluşuyor: Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stutgart ve AEK.
maç takvimi:
9 Eylül Çarşamba — Sporting Lizbon - Galatasaray
13 Ekim Salı — Galatasaray - Barcelona
21 Ekim Çarşamba — Lille - Galatasaray
3 Kasım Salı — Galatasaray - Stutgart
24 Kasım Salı — Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık Salı — AEK - Galatasaray
19 Ocak Salı — Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak Çarşamba — PSG - Galatasaray
Turnuvanın ilk sınavı, sarı-kırmızılılar için 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Sporting Lizbon karşısında oynanacak. UEFA'nın açıkladığı takvime göre maçlar belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek.
GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU (ARŞİV)
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