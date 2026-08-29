Galatasaray'da Gabriel Sara maçın kilidini açtı: sezonun ilk golü

maç özeti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadele 3-2 Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlandı ve takımın ikinci golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti.

maçın kırılma anı:

Karşılaşmanın 55. dakikasında topu ağlara gönderen Gabriel Sara, bu vuruşla 2026-2027 sezonundaki ilk golünü atmış oldu. Gol, maçın akışında Galatasaray lehine belirleyici bir etki yarattı ve ekibin skor üstünlüğünü sağlamlaştırdı.

sara'nın katkısı ve geçmişi:

27 yaşındaki oyuncu, sezonun ilk iki haftasında takımına iki asistlik katkı sağlamıştı; Göztepe karşısındaki golle hücumdaki etkinliğini skora da döndürdü. Gabriel Sara'nın Galatasaray formasıyla bir önceki golü, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan karşılaşmada kaydedilmişti.

Teknik ekip açısından Sara'nın hem asist hem gol yönünden gösterdiği performans, hücum rotasyonları ve maç içinde yaratılan varyasyonlar açısından değer taşıyor. Bu sezon ilk golünü atması, oyuncunun özgüvenini artırma potansiyeli taşıyor ve ilerleyen haftalarda takım için belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.

GALATASARAY'IN BREZİLYALI OYUNCUSU GABRİEL SARA, GÖZTEPE KARŞISINDA ATTIĞI GOLLE BU SEZONKİ İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI.