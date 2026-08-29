Galatasaray'da ikinci yarı baskısı meyvesini verdi: Göztepe 3-2 mağlup

Maç özeti:

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Galatasaray, evinde konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Maçta goller Davinson Sanchez (33'), Gabriel Sara (54') ve Victor Osimhen (63' pen.)'dan gelirken; Göztepe'nin golleri Novatus Miroshi (16') ve Juan (65') ile kaydedildi.

İlk yarıda Göztepe, Novatus Miroshi'nin 16. dakikadaki golüyle öne geçti. Galatasaray, ilk yarının ilerleyen dakikalarında Davinson Sanchez'in 33. dakikadaki golüyle skoru eşitledi ve maçın temposu ikinci yarıya taşındı.

İkinci yarıda belirleyici anlar:

İkinci yarıda Galatasaray'ın baskısı sıklaştı. 50. dakikada Yunus Akgün'ün pasında Osimhen'in vuruşu dışarı giderken, 51. dakikada Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Luka Gugeshaskvili başarılı oldu; dönen pozisyonda Osimhen'in bir vuruşunu daha kaleci kornere çeldi.

54. dakikada Aleksey Batrakov'un pasını iyi değerlendiren Gabriel Sara, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve skoru 2-1 yaptı. 59. dakikada gelişen atakta savunmadan seken top Osimhen'in önünde kaldı; Richard Akonnor'un müdahalesiyle Osimhen yerde kaldı ve VAR uyarısıyla hakem Mehmet Türkmen penaltı kararı verdi.

63. dakikada penaltıyı kullanan Victor Osimhen, topu sağ alt köşeden ağlara göndererek durumu 3-1'e getirdi. Ancak Galatasaray'ın sevinci kısa sürdü; 65. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın taç organizasyonunda gelişen atakta Andre Henrique'nin kafa aşırması sonrasında Barış Alper Yılmaz'a çarpan top Juan'ın önünde kaldı ve Juan skoru 3-2'ye getirdi.

67. dakikada Sallai'nin ortasında Osimhen'in yükselip vurduğu pozisyonda ağlara giden top VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi. Maçın son anlarında, 90+4'te Singo'nun pasında Osimhen'in ceza sahası içi sağ çaprazdan şutu kaleci Gugeshaskvili tarafından kurtarıldı ve maç 3-2 sona erdi.

Kadrolar, hakemler ve kartlar:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Aleksey Batrakov dk. 46), Ismail Jakobs, Lucas Torreira (Lesley Ugochukwu dk. 90+1), Merio Lemina, Yunus Akgün (Eren Elmalı dk. 81), Gabriel Sara (Wilfried Singo dk. 73), Barış Alper Yılmaz (Leroy Sane dk. 73), Victor Osimhen

Yedekler: Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Luka Gugeshaskvili, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele, Ege Yıldırım, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Alex Matos dk. 90), Novatus Miroshi, Richard Akonnor (Ogün Bayrak dk. 65), Efkan Bekiroğlu (Sinclair Armstrong dk. 65), Andre Henrique (Bekir Böke dk. 79), Janderson (Juan dk. 65)

Yedekler: Arda Özçimen, Şamil Öztürk

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Davinson Sanchez (33'), Gabriel Sara (54'), Victor Osimhen (63' pen.) — Miroshi (16'), Juan (65').

Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı (Galatasaray); Andre Henrique, Richard Akonnor (Göztepe).

Hakemin VAR incelemesi ve penaltı kararı maçın akışında belirleyici olurken, kaleci Luka Gugeshaskvili'nin ikinci yarıdaki kritik kurtarışları ve Osimhen'in penaltı golü maçın dönüm noktaları olarak öne çıktı.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA GALATASARAY, KONUK ETTİĞİ GÖZTEPE’Yİ 3-2 MAĞLUP ETTİ.