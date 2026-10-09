Galatasaray’da milli aradan galibiyetle dönüşün yankıları

maç ve skor değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek milli maç arasından galibiyetle döndü. Maçın ardından, teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle basın toplantısına yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu katıldı ve takımın performansına dair kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Saraloğlu, karşılaşmanın önemine vurgu yaparak Kasımpaşa'nın ligde namağlup olarak geldiğini, takımın deneyimli bir teknik adama ve iyi kurgulanmış oyunlara sahip olduğunu belirtti. Buna rağmen Galatasaray'ın güçlü kadrosu ve oyundaki baskısıyla maçı domine ettiğini ve ilk yarıda duran toptan buldukları golle devreye önde girdiklerini söyledi.

oyun akışı ve pozisyon değerlendirmesi:

İlk yarıda ceza sahasına çok fazla girildiğini ancak doğru vuruşların eksik kaldığını söyleyen Saraloğlu, "İlk yarıda oyunu domine ettik. Ceza sahasına çok girdik, doğru vuruşu yapamadık. İlk yarıda duran topla golü bulduk. Devreye 1-0 önde girmek önemliydi" ifadelerini kullandı. İkinci yarıda rakibin direnç göstereceği öngörüsüyle gerekli uyarıların yapıldığını, oyuncuların performansıyla rakibe çok fazla şans tanınmadığını ekledi.

Maçın seyrini etkileyen bir diğer nokta ise kırmızı kart gelişmesi oldu. Saraloğlu, kırmızı karta giden süreci değerlendirirken VAR ve hakemin bazı pozisyonları es geçtiğini düşündüğünü; "Bence şiddeti ne olursa olsun hareket eden bir canlıya dokunmak, onun dengesini bozar. Abdülkerim topa doğru giderken şiddetli veya düşük itme var. Onu görmesi gerekiyordu" dedi. Hakem kararlarına saygı duyduklarını vurguladı.

eksikler, takım düzeni ve gelecek hedefleri:

Saraloğlu, maç sırasında ve sonrasında yapılan değişikliklerin sonucu etkilediğini, 35 dakika eksik oynamalarına ve kondisyon eksikliği iddialarına rağmen takımın mücadeleci bir performans ortaya koyduğunu belirtti. Taraftar desteğinin ikinci ve üçüncü gollerde önemli rol oynadığını ifade ederken, tam kadro olarak ilk kez bir araya geldiklerini ve antrenmanlarda süreklilik sorunu yaşadıklarını ancak kısa sürede toparlandıklarını söyledi.

Takımdaki oyuncu zenginliğine vurgu yapan Saraloğlu, her bölgede yeterli oyuncu bulunduğunu, Singo'nun yakında takıma katılacağını ve milli takımda uzun süre forma giyen oyuncuları dinlendirdiklerini açıkladı. Planlamada sorun olmadığını, tüm oyunculara güvendiklerini ve ekip olarak şampiyonluğa inandıklarını sözlerine ekledi.

Önlerinde Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona gibi farklı ve zorlu bir platform bulunduğunu hatırlatan Saraloğlu, takımın daha da güçleneceğini ve Türk milletine layık olmaya çalışacaklarını, bunun için taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

fiziksel durum ve kondisyon açıklaması:

"Eksik kondisyonumuza rağmen" şeklindeki hatırlatmaya yanıt veren Saraloğlu, bu ifadeyi eleştiriler nedeniyle kullandığını; takımın fiziksel olarak hiçbir noksanı olmadığını ve yapılan araştırmaların Galatasaray'ın Avrupa'daki üst düzey liglerin koşu temposuna yakın olduğunu gösterdiğini söyledi. Antrenman planlarının bu seviyeye göre hazırlandığını, kondisyon departmanına teşekkür ettiğini belirtti.

Saraloğlu, takımın profesyonel bir şekilde çalıştığını, Galatasaray camiasından daha fazla destek beklediklerini ve başarının arkasında 24 saat çalışan bir ekip olduğunu vurguladı.

oyuncu performansları üzerine:

İlkay Gündoğan'ın maç sonrası açıklamalarına dair gelen soruya Saraloğlu, oyuncu adı üzerinden yorum yapmanın kendisinin rolü olmadığını, teknik ekibin hoca muhataplı soruları tercih ettiğini ve tüm oyunculara eşit mesafede olduğunu söyledi. Ayrıca oyuncuların performanslarını artırmak için görev aldığını ekledi.

Barış Alper Yılmaz hakkında ise Saraloğlu övgü dolu ifadeler kullandı: "Her bölgede bize çok ciddi destek veren bir futbolcu. Milli takımda da santrfor olarak şans verilen bir oyuncu. Bu değerdeki oyuncuyu bulmak kolay değil. İnanılmaz bir gücü var. Yıllardır bu meslek içindeyim, fizik gücü bu kadar yüksek çok az oyuncu gördüm." Çalışmalarına devam eden Barış Alper'in takım için önemli bir seçenek olmaya devam edeceğini belirtti.

Toparlamak gerekirse, Saraloğlu'nun değerlendirmesi Galatasaray'ın milli aradan galibiyetle dönüşünün moral ve enerji sağladığı; maç içinde bazı tartışmalı hakem kararlarına rağmen takımın kısa sürede toparlanıp sahadan galibiyetle ayrıldığı yönünde oldu. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi mücadeleleri ise takımın hedefleri arasında öncelikli yerini koruyor.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, milli maçların için verilen aradan sonra lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirterek, bunun ligdeki ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmalara enerji ve güç katacağını söyledi.