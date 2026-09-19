Galatasaray'da Saraloğlu: bunun üstesinden geleceğiz, dördüncü hakem eleştirisi

Galatasaray'da Saraloğlu'nun maç değerlendirmesi:

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve deplasmanda Trabzonspor karşısında alınan 4-0 mağlubiyetinin ardından konuştu. Basın toplantısına, teknik direktör Okan Buruk'un kırmızı kart görmesi nedeniyle yardımcı antrenör olarak katıldı.

Maçın gidişatı:

Saraloğlu, karşılaşmaya iyi başlanamadığını ve maçın 4. dakikasında erken bir gol yediklerini söyledi. Maça iyi başlanamadığını, 4. dakikadaki golün takımın düzenini etkilediğini ifade etti. İlk yarıda direkten dönen toplar ve birkaç pozisyon yakaladıklarını, ancak bunları değerlendiremediklerini anlattı.

İlerleyen dakikalarda gelen ikinci golü "bireysel hata" olarak nitelendiren Saraloğlu, bunun ardından devreyi 3-0 geride kapattıklarını belirtti. İkinci yarıda yapılan hamlelerle oyunu dengelemeye çalıştıklarını, gol öncesi pozisyonlar oluşturduklarını ancak skorun aleyhlerine sonuçlandığını vurguladı.

Hakem ve kulübe yönetimi:

Maçın orta hakemiyle sorunları olmadığını vurgulayan Saraloğlu, eleştirilerini özellikle dördüncü hakem üzerinden dile getirdi. Okan Buruk'un kırmızı kart görmesine ilişkin olarak orta hakeme yönelik bir şikayetleri bulunmadığını, Buruk'un oyuncuları uyarma amacının oyunu hızlandırmak olduğunu aktardı.

Saraloğlu, dördüncü hakemlerin tecrübe eksikliğine dikkat çekerek, acemi isimlerin kulübelerde yönetici olarak görevlendirildiğini ve bunun kulübe disiplinini, oyunun akışını etkilediğini söyledi. Kulübelerdeki uyarıların ve davranışların değerlendirilmesinin tecrübesiz hakemlerin inisiyatifine kaldığını anlattı.

Bunun üstesinden geleceğimize söz verebilirim, diyerek mağlubiyetin takımın gücünü veya hedeflerini etkilemeyeceğini belirten Saraloğlu, bu dönemi geride bırakacaklarına inandığını ekledi.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Trabzonspor maçının ardından, bu sonucun üstesinde geleceklerini söyledi.