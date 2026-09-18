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Galatasaray'dan eksiklerle Trabzonspor'a: kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray, Süper Lig 6. haftasında yarın 20.00'de Trabzonspor deplasmanına götüreceği kamp kadrosunu açıkladı; Lemina, Singo, Osimhen ve Kaan Ayhan yok.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray'dan eksiklerle Trabzonspor'a: kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi kamp kadrosunu belirledi. Kulüp, tedavi süreçleri ve son idman değerlendirmeleri sonrası eksiklerin bulunduğunu duyurdu.

Sakat oyuncular ve kadroya dahil olmayanlar:

Tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son idmanda aşil tendonunda ağrısı olan Kaan Ayhan, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Tam kamp kadrosu:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

GALATASARAY&#039;IN, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 6. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA TRABZONSPOR İLE OYNAYACAĞI...

GALATASARAY'IN, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA TRABZONSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN KAMP KADROSU BELLİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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