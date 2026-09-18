Galatasaray'dan eksiklerle Trabzonspor'a: kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi kamp kadrosunu belirledi. Kulüp, tedavi süreçleri ve son idman değerlendirmeleri sonrası eksiklerin bulunduğunu duyurdu.

Sakat oyuncular ve kadroya dahil olmayanlar:

Tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son idmanda aşil tendonunda ağrısı olan Kaan Ayhan, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Tam kamp kadrosu:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

GALATASARAY'IN, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA TRABZONSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN KAMP KADROSU BELLİ OLDU.