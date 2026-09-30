Galerici sabah tarlaya savrulan aracını hasarlı buldu

Olayın yaşandığı nokta:

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Tekinalp Caddesi üzerinde bulunan bir galerinin önünde, gece saatlerinde park halinde bekleyen ikinci el sedan otomobil çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki araziye savruldu. Olayın ardından kazaya sebep olan sürücü, araç sahibine haber vermeden bölgeden uzaklaştı.

Galerici Mithat Kartkaya, sabah iş yerine geldiğinde aracını hasarlı ve tarlaya girmiş halde bulduğunu belirtti. Kartkaya, olay yerinde bıraktığı parçalar sayesinde çarpan aracın modelini tahmin edebildiğini, kazaya ait jant kapağı, far ve alt parça izleri gördüğünü aktardı.

Galericinin talepleri ve takip süreci:

Kartkaya, galerideki araçların kendi üzerine kayıtlı ve satışa hazır olduğunu vurgulayarak, "Gelsin ve zararımızı karşılasın" dedi. Olaydan etkilenen aracın yaklaşık bir – bir buçuk aydır galeride bulunduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca avukatıyla birlikte güvenlik kameralarını inceleyip karakola gidip şikayette bulunacaklarını bildirdi.

Olayla ilgili görüntü kayıtlarının incelenmesi ve faile ulaşılması için yapılacak işlemlerle birlikte, yetkililerin bölgedeki kamera kayıtlarını ve delilleri değerlendirerek soruşturmayı sürdüreceği belirtildi. Kartkaya'nın avukatıyla birlikte polis merkezine başvurup resmi şikayette bulunması bekleniyor.

Galericinin vurguladığı nokta ise mesleğinin geçim kaynağı olduğu; bu nedenle malına verilen zararın giderilmesini istediği yönünde. Olayın görgü tanıkları veya kamera kayıtları üzerinden failin belirlenmesi halinde, zarar tazmini ve hukuki süreç gündeme gelecek.

KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI ARAÇ, YOL KENARINDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI. ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE PARK HALİNDEKİ ARAÇ YOL KENARINDAKİ ARAZİYE SAVRULDU