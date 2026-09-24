Ganos Dağları'nda karacaların sakin gezintisi

Ganos Dağları'nda karacalar görüntülendi:

Tekirdağ sınırları içinde yer alan Ganos Dağlarının ormanlık alanlarına kurulan fotokapanlar, bu kez bir grup karacayı görüntüledi. Kameralar, hayvanların doğal ortamlarında yiyecek ararken sergiledikleri sakin ve temkinli hareketleri anbean kaydetti.

fotokapanların kaydettiği sahneler:

Görüntülerde bir arada ilerleyen karacaların orman zemini ve dipteki bitki örtüsü arasında besin aradığı, ara sıra durup çevreyi kontrol ettiği ve daha sonra aynı doğal rotada ilerlemeye devam ettiği görülüyor. Bir süre bölgede dolaşan hayvanlar, daha sonra ağaçların arasına doğru kayboldu.

doğal yaşam ve çeşitlilik açısından önemi:

Bu tür kayıtlar, bölgedeki yaban hayatının gözlemlenmesi ve türlerin günlük davranışlarının belgelenmesi açısından değer taşıyor. Fotokapanlar, insan müdahalesi olmadan canlıların doğallığını ortaya koyarak Ganos Dağları çevresindeki biyolojik çeşitliliğin izlenmesine katkı sağlıyor.

Kaydedilen anlar, bölgedeki vahşi yaşamın varlığını ve karacaların orman içindeki yaşam döngüsünü göstermesi bakımından önem taşıyor. Görüntüler aynı zamanda koruma ve izleme çalışmalarında referans oluşturabilecek nitelikte görsel kanıtlar sunuyor.

Ganos Dağları'nda karacalar fotokapana yakalandı