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Ganos Dağları'nda karacaların sessiz yiyecek arayışı fotokapana takıldı

Ganos Dağları'na kurulan fotokapanlar, ormanlıkta yiyecek arayan karacaların sakin görüntülerini kaydetti; videolar bölgedeki yaban hayatını gösterdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:37

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Ganos Dağları'nda karacaların sessiz yiyecek arayışı fotokapana takıldı

Ganos Dağları'nda fotokapanlar iş başında:

Tekirdağ sınırlarındaki Ganos Dağlarının ormanlık alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını izlemeye devam ediyor. Son kayıtlarda, doğal yaşam alanlarında yiyecek arayan bir grup karaca sakin ve temkinli halleriyle görüntülendi.

karacaların günlük davranışı:

Kameralara yansıyan görüntülerde karacaların orman zemininde yavaşça ilerlediği, çevreyi kontrol ederek besin aradığı görüldü. Bir süre alanda dolaşan hayvanlar, tehlike belirtisi göstermeden hareket ederek sonunda ağaçlıklı bölümlere doğru gözden kayboldu.

görüntülerin önemi:

Fotokapan kayıtları, Ganos Dağları'ndaki tür çeşitliliğini ve ekosistemin işleyişini belgelemek açısından değer taşıyor. Bu görüntüler, bölgedeki yaban hayatının varlığını ve davranış biçimlerini anbean gözlemleme olanağı sağlayarak doğal yaşamın korunmasına dair farkındalığı artırıyor.

TEKİRDAĞ’DA GANOS DAĞLARI’NA KURULAN FOTOKAPANLARA KARACALAR YANSIDI. DOĞAL YAŞAM ALANLARINDA...

TEKİRDAĞ’DA GANOS DAĞLARI’NA KURULAN FOTOKAPANLARA KARACALAR YANSIDI. DOĞAL YAŞAM ALANLARINDA YİYECEK ARAYAN KARACALARIN SAKİN HALLERİ, FOTOKAPANLAR TARAFINDAN ANBEAN KAYDEDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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