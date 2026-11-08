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garaj çatısında temizlik yaparken düşen 76 yaşındaki adam ağır yaralandı

İnegöl'de garaj çatısında temizlik yaparken çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 76 yaşındaki Telat B. ağır yaralandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

garaj çatısında temizlik yaparken düşen 76 yaşındaki adam ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki garaj çatısında temizlik yaparken meydana gelen çökme sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay, saat 17.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Terzi Sokak adresinde gerçekleşti.

kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, Telat B. (76) isimli yaşlı adam garajın çatısında temizlik yaptığı sırada çatı çöktü ve yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

hastaneye sevk ve soruşturma:

Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Telat B. için beyin kanaması şüphesi bulunması nedeniyle hasta, daha ileri tetkik ve tedavi amacıyla ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak bölge polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Ekipler, çatının çökme nedenini ve olayın meydana geliş biçimini tespit etmek için incelemelerini sürdürüyor.

YARALININ HASTANEYE SEVKİ

YARALININ HASTANEYE SEVKİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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