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Garajda başlayan yangın araç küle döndü, üç katlı binada hasar oluştu

Serik'te garajda başlayan yangın otomobili küle çevirip alevlerin üç katlı binaya sıçramasına yol açtı; dış cephe ve birinci kattaki mutfakta hasar oluştu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Garajda başlayan yangın araç küle döndü, üç katlı binada hasar oluştu

Serik'te garajda çıkan yangın otomobili ve binayı etkiledi

Antalya'nın Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında bir garajda park hâlindeki otomobilde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 katlı binaya sıçradı. Olayda, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken binanın dış cephesinde ve birinci kattaki mutfak bölümünde hasar oluştu.

yangının gelişimi:

Yangın, Fatma Demir'e ait garajda bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Komşuların panikle dışarı çıktığı anlarda alevler kısa sürede aracın tamamını sardı ve garajın bağlı olduğu binaya taşındı.

müdahale ve inceleme:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yetkililer yangının ardından otomobilin kullanılamaz hale geldiğini ve binanın dış cephesinde ile birinci kattaki mutfak bölümünde hasar oluştuğunu bildirdi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması, mahalle için en büyük teselli olarak değerlendirildi.

Akçaalan Mahalle Muhtarı Söner Taşar, yangının çıkış nedeninin henüz kesinleşmediğini söyleyerek, "Şu anda olayın tam olarak neden kaynaklandığı belli değil. Evin garajında bulunan bir araç ciddi şekilde alev alıyor ve yangın üç-dört katlı eve sıçrıyor. Aracımız yandı ancak Allah’a şükür herhangi bir can kaybımız yok" ifadelerini kullandı.

Muhtar Taşar, aracın çok kullanılmadığını belirterek uzun süre beklemesinin fare veya kedi gibi hayvanların neden olabileceği zararlar ile sabote edilme ihtimali gibi farklı senaryoların değerlendirildiğini aktardı. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından yangının kesin çıkış nedeninin netleşeceği bildirildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Antalya&#039;da korkutan yangın: Otomobil küle döndü, alevler 3 katlı binaya sıçradı

Antalya'da korkutan yangın: Otomobil küle döndü, alevler 3 katlı binaya sıçradı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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