Dolar 48,9954 +0,02%
Euro 55,6361 -0,13%
Bist 12.433,28 -1,27%
Altın Gram 6.602,77 +0,56%
EUR/USD 1,1352 -0,18%
Brent Petrol 96,77 -1,08%
--°

Garanti BBVA dış ticarette maliyetleri öngören yeni paketleri hayata geçirdi

Garanti BBVA, dış ticaret yapan işletmelere maliyet avantajı ve yıllık kullanım hakkı sunan yeni paketleri dijital kanallardan erişime açtı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Garanti BBVA dış ticarette maliyetleri öngören yeni paketleri hayata geçirdi

Garanti BBVA'nın dış ticaret paketleri

Garanti BBVA, dış ticaret yapan şahıs ve tüzel müşterilerin ithalat, ihracat ve ilgili bankacılık işlemlerini daha öngörülebilir maliyetlerle yönetebilmesi amacıyla yeni "Dış Ticaret Paketleri"ni kullanıma sundu. Banka, işlem bazlı ücretlendirmeye kıyasla paket seçenekleriyle müşterilere maliyet avantajı sağlamayı hedefliyor.

Paketlerin kapsamı:

Sunulan paketler; ithalat, ihracat veya her iki işlemi de kapsayan karma yapıda ve farklı işlem hacimlerine uygun şekilde Başlangıç, Avantaj ve Prestij başlıkları altında tasarlandı. Paketler, ithalat ve ihracat işlemlerinin yanı sıra giden/gelen SWIFT işlemleri ile Garanti BBVA Çeki ve Başka Banka Çeki tahsil işlemlerini içeriyor. Böylece müşteriler yıllık işlem yoğunluklarına uygun paket tercih ederek işlem bazlı ücretlendirmenin ötesinde sabit ve öngörülebilir maliyet elde edebiliyor.

Avantajlar ve ödeme işlemleri:

Paketlerin en üst seviyesi olan Prestij paketlerinde ise EFT ve havale işlemleri masrafsız olarak gerçekleştirilebiliyor. Banka, bu yapı ile dış ticaret yapan işletmelerin hem maliyet hem de operasyonel yük açısından rahatlama sağlamasını amaçlıyor.

Dijital satın alma ve kullanım takibi:

Dış Ticaret Paketleri şubelerin yanı sıra Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden self-servis olarak satın alınabiliyor. Paketlerde sunulan kullanım hakları 12 ay boyunca geçerli olup, müşteriler kalan kullanım haklarını dijital kanallardan anlık olarak görüntüleyebiliyor.

Banka yetkilisinin değerlendirmesi:

Cemal Onaran şunları söyledi: "Dış ticaret yapan işletmeler için finansmana erişimin yanı sıra operasyonel süreçlerin hızlı, sade ve öngörülebilir biçimde yönetilebilmesi de büyük önem taşıyor. Bu nedenle farklı işlem ihtiyaçlarını bir arada karşılayan paketler geliştirmeyi ve bu paketleri dijitalden müşterilerimizin doğrudan kullanımına sunmayı birbirini tamamlayan iki adım olarak görüyoruz. Amacımız yalnızca maliyet avantajı sağlamak değil; işletmelerin operasyonlarını daha fazla kontrol ve daha az iş yüküyle yönetebilecekleri bir deneyim sunmak. Banka olarak daima müşterilerimizin sesine kulak vermeye, dış ticarette değişen ihtiyaçları yakından izlemeye, verimliliği ve uluslararası rekabet gücünü destekleyen çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CEMAL ONARAN

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CEMAL ONARAN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kardemir Berlin'de yerli ray üretim gücünü uluslararası sahneye taşıdı
images

İş dünyasını veriden değere taşıyın: EGİAD'dan yapay zekâ ve veri çağrısı
images

Antalya’nın yarınlarına yatırım: ATSO’nun 2022-2026 dönemi raporu
images

sinpaş tatil evi konsepti müsiad expo 2026'da iş dünyasıyla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Minareden yardım çağrısı: imam köylüleri traktörle müdahale etmeye çağırdı

futbol camiası ferhat gündoğdu'nun gözaltısı sonrası tepkilerini yükseltti

Afyonkarahisar'da elektrikli araç üretim merkezinde temaslar

Antalya'da güvenlik kamerası takibiyle kayıp kadın falezlerin dibinde bulundu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan