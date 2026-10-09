Garanti BBVA Emeklilik iki projeyle Smart-i Awards 2026'da iki ödül kazandı

ödüller ve kapsamı:

Garanti BBVA Emeklilik, sektörün yenilikçi projelerini ödüllendiren Smart-i Awards 2026'da iki farklı kategoride ödüle layık görüldü. Şirketin dijital kanal dönüşümü ve operasyonel verimlilik odaklı çalışmalarının ön plana çıktığı yarışmada toplam iki proje ödül aldı.

ödüllü projeler:

Dijital Ticari Krediler için Garantör Hayat Sigortası projesi, hayat sigortasını ticari kredi süreçlerine uçtan uca entegre ederek esnaf ve KOBİ’lerin dijital kanallardan kullandıkları ticari kredileri güvence altına aldı. Bu uygulama ile şirket, B2B alanında gömülü sigortacılık deneyimini hayata geçirerek Sigortada En İyi Kanal Dönüşümü kategorisinde ödül kazandı.

Mevzuatsal Yazı İşlemleri Süreç Otomasyonu projesi ise daha önce manuel yürütülen mevzuatsal yazı süreçlerini Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ile dijitalleştirerek operasyonel verimlilik sağladı. Şirketin ilk büyük ölçekli RPA başarısı olarak tanımlanan proje, sektöre örnek bir model ortaya koydu ve Operasyonel Mükemmellik ve Verimlilik kategorisinde ödüllendirildi.

şirketin değerlendirmesi:

yönetici açıklaması:

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı, kazanılan iki ödüle ilişkin şu açıklamada bulundu: "Teknolojiyi süreçlerimizi dijitalleştirmek için kullanmanın yanı sıra müşterilerimiz ve çalışma arkadaşlarımız için daha yalın, hızlı ve güçlü deneyimler oluşturmanın önemli bir unsuru olarak görüyoruz. Biri müşterilerimizin dijital deneyimini, diğeri operasyonlarımızın verimliliğini geliştiren iki projenin ortak noktasında, teknolojiyi gerçek ihtiyaçlara somut çözümler üretmek için kullanma yaklaşımımız bulunuyor. Geliştirdiğimiz bu iki farklı projenin Smart-i Awards’da ödüllendirilmesi, yaklaşımımızın karşılık bulduğunu göstermesi açısından çok değerli. Önümüzdeki dönemde de teknolojinin sunduğu imkânları müşterilerimiz ve çalışma arkadaşlarımız için kalıcı değere dönüştüren, iş yapış biçimlerimizi geliştiren ve sigorta deneyimini daha ileriye taşıyan yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz."

Bu iki proje, şirketin hem müşteri deneyimini güçlendiren dijital dönüşüm çalışmalarını hem de operasyonel süreçlerde verimlilik ve otomasyon stratejisini somutlaştırdığı örnekler olarak öne çıkıyor. Smart-i Awards’da gelen bu iki ayrı kategori ödülü, kurumun teknoloji odaklı dönüşüm yaklaşımının sektördeki karşılığını gösteriyor.

GARANTİ BBVA EMEKLİLİK, SEKTÖRÜN YENİLİKÇİ PROJELERİNİ ÖDÜLLENDİREN SMART-İ AWARDS 2026’DA OPERASYONEL VERİMLİLİK VE DİJİTAL KANAL DÖNÜŞÜMÜ ODAKLI İKİ PROJESİYLE, İKİ FARKLI KATEGORİDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.