Garanti BBVA ve Zorlu PSM gençlere kültür-sanat kapılarını genişletiyor

İş birliğinin yenilenmesi:

Garanti BBVA ve Zorlu PSM, geçen yıl başlattıkları gençlere yönelik kültür-sanat erişimini kolaylaştırma projesini yeni sezon için yeniden devreye sokuyor. İş birliği 1 Ekim itibarıyla başlayacak ve Zorlu PSM’nin kendi prodüksiyonlarında geçerli olacak Garanti BBVA Genç Bilet kategorisiyle 18-25 yaş arası tüm gençler indirimli bilet satın alabilecek.

Ayrıca Zorlu PSM bünyesindeki Garanti BBVA Genç Alan, üniversite öğrencilerini ücretsiz ağırlamaya devam edecek; alanda gençlere atölye, buluşma ve yeni deneyimler için fiziksel bir imkân sunulacak.

Genç bilet uygulamasının kapsamı:

Yeni dönemde indirimlerin kapsadığı etkinlikler Zorlu PSM üretimi programlarla sınırlı kalacak ancak geçen yıl elde edilen katılıma dayanarak indirim oranlarının artırılması planlanıyor. Geçen sezon bu iş birliği sayesinde gençlere 750’nin üzerinde etkinlikte indirimli bilet imkânı sağlanmıştı. Genç Alan ise gençlerin sosyal olarak bir araya gelebileceği, üretip paylaşabileceği ve atölyelere katılabileceği bir ortam sunmaya devam edecek.

Kurum perspektifi ve araştırma bulguları:

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik iş birliğinin gençleri bütüncül değerlendirme yaklaşımının bir uzantısı olduğunu vurguluyor. Kezik, gençlerin ihtiyaçlarını anlayıp gelişimlerine katkı sağlamak istediklerini belirterek FutureBright Group ve anbean ile yapılan araştırmanın sonuçlarına dikkat çekti: gençlerin yüzde 41