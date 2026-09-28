Garanti BBVA'dan yeşil dönüşüm ve kadın girişimcilere yönelen 125 milyon dolarlık tahvil hamlesi

Garanti BBVA'nın yeni sürdürülebilir finansman adımı

Garanti BBVA, uluslararası finans kuruluşları IFC ve DEG konsorsiyumuyla 125 milyon ABD doları tutarında, 10 yıl vadeli sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracını tamamladı. İhraç, 5'inci yıldan itibaren geri çağırma (call) opsiyonuna sahip olarak yapıldı ve bankanın uzun yıllara dayanan uluslararası iş birliği ilişkilerinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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Açıklamada, işlemin sağladığı kaynağın bankanın sermaye yapısını destekleyeceği ve Sürdürülebilir Finans çerçevesinde yeşil ve sosyal yatırımlara yönlendirileceği belirtildi. Yeşil finansman öncelikli olarak mikro işletmeler ve KOBİ’lerin; elektrikli araç, enerji verimli ekipman ve teknolojiler ile diğer uygun yeşil yatırımlarının finansmanını hedefliyor. Bu yönlendirmeyle işletmelerin yeşil dönüşüm yatırımlarına erişiminin artırılması amaçlanıyor. Sosyal finansman kapsamında ise kadın girişimci KOBİ’lerin finansmana erişiminin desteklenmesi planlanıyor.

Uluslararası iş birliklerinin rolü:

Garanti BBVA Finans ve Hazine'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atıl Özus işlemi değerlendirirken, uluslararası finans kuruluşlarıyla kurulan uzun süreli iş birliklerinin bankanın finansman yapısını güçlendirmenin yanında reel ekonominin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni finansman modelleri geliştirmek açısından da önem taşıdığını vurguladı. Özus, IFC ve DEG konsorsiyumuyla gerçekleştirilen ihracın bu amaçla atılan adımlardan biri olduğunu belirtti ve bankanın finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige ise işlemin bankanın sürdürülebilirlik stratejisinde önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Edige, sürdürülebilir finansı ekonomik dönüşümün finansmanına katkı sağlayan uzun vadeli bir strateji olarak gördüklerini, sağlanan kaynağı mikro işletmelerin ve KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yatırımlarını ile kadın girişimcilerin finansmana erişimini desteklemek üzere kullanacaklarını ifade etti. Edige ayrıca BBVA Grubu ile birlikte COP31'de yer almalarının sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklediğini belirtti.

IFC Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Finansal Kurumlar Grubu Direktörü Momina Aijazuddin, bu yatırımın IFC ile Garanti BBVA arasındaki uzun süreli iş birliğini ilerlettiğini ve Türkiye’de sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye katkı sağlayacağını söyledi. Aijazuddin, bankanın mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri finanse etme kapasitesinin güçlenmesinin kadın girişimcilere fırsatlar yaratarak enerji dönüşümüne yatırım yapan işletmeleri destekleyeceğini vurguladı.

DEG Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasaları Kıdemli Direktörü Gudrun Busch ise ortak yatırımın Garanti BBVA’nın sürdürülebilir finans hedeflerini desteklemekten memnuniyet duyduklarını belirterek, bu iş birliğinin daha kapsayıcı ve dayanıklı bir ekonomiye katkı sağlarken Türkiye’nin düşük karbonlu geleceğe geçişini ve kalıcı sosyal-çevresel değer yaratılmasını desteklediğini ifade etti.

Bankanın bu yeni finansman modeline yönelimi, uluslararası kuruluşlarla kurulan ortaklıklardan sağlanan kaynakların hem finansal yapıyı güçlendirme hem de reel ekonominin dönüşüm ihtiyaçlarına doğrudan katkı sağlama hedefini taşıdığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde Garanti BBVA, farklı yatırımcı ve finans kuruluşlarıyla benzer iş birliklerini geliştirerek müşterilerinin dönüşüm yatırımlarını desteklemeyi sürdürecek.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİNEM EDİGE