Garanti BBVA'nın 9 aylık kârı 98,2 milyar TL; sürdürülebilir finansmana vurgu yaptı

Mali sonuçlar ve bilanço büyüklüğü:

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Eylül 2026 tarihli konsolide finansal tablolarını açıkladı. Bankanın yılın ilk dokuz ayında açıkladığı net kâr 98,2 milyar TL olurken, konsolide aktif büyüklüğü 5,6 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bankanın ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek tutarı 4,2 trilyon TL olarak bildirildi.

Fonlama yapısında müşteri mevduatlarının ağırlığı devam ediyor; fonlama kaynakları içinde mevduatın payı %65,1 olarak kaydedildi. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk dokuz ayında %15,5 artış göstererek 3,6 trilyon TL seviyesine ulaştı. Bankanın sermaye yeterlilik oranı %16,1, özkaynak kârlılığı %27,5 ve aktif kârlılığı %2,6 olarak açıklandı.

Strateji, fonlama ve sürdürülebilir finansman:

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, çeyrek değerlendirmesinde para politikası ortamı ve bankacılık sektörüne etkilerine dikkat çekti. Akten şunları söyledi: "Yılın üçüncü çeyreğinde, dezenflasyon hedefi doğrultusunda sürdürülen sıkı para politikası ve makro ihtiyati düzenlemeler bankacılık sektörünün faaliyet ortamında belirleyici olmaya devam etti. Bununla birlikte, çeyreğin ikinci yarısından itibaren fonlama maliyetlerinde gözlenen gerileme, sektörün kârlılık görünümünü olumlu yönde etkiledi. Küresel gelişmelerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerinin sürdüğü bu dönemde, faiz ve fonlama koşullarındaki değişim, etkin fiyatlama ve bilanço yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koydu."

Akten, üçüncü çeyrek performansını şu sözlerle açıkladı: "Fonlama maliyetlerindeki gerileme ve etkin bilanço yönetimimizin katkısıyla net faiz marjımızda belirgin bir iyileşme kaydederken, kârlılığımızı artırmaya devam ettik. Müşteri odaklı ve kredi öncelikli büyüme stratejimiz doğrultusunda, Türk lirası kredilerdeki liderliğimizi farklı segmentlerde elde ettiğimiz pazar payı kazanımlarıyla daha da güçlendirdik. Fonlama tarafında ise müşterilerimizle kurduğumuz uzun vadeli ilişkiler sayesinde geniş ve tabana yaygın mevduat yapımızı korurken, sermaye benzeri kredi ihracı ile finansman kanallarımızı çeşitlendirdik. 125 milyon dolar tutarındaki sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracımız ile sağladığımız kaynak, mikro işletmeler ve KOBİ’lerin yeşil yatırımlarına ve kadın girişimcilerin finansmana erişimine yönlendirilecek."

Bankanın sürdürülebilir finansman hedefleri de raporda ön plana çıktı. Garanti BBVA, 2018-2029 dönemi için belirlediği 3,5 trilyon TL tutarındaki sürdürülebilir finansman hedefi çerçevesinde, 2026'nın ilk dokuz ayında 1,9 trilyon TL finansman sağladığını açıkladı. Akten, COP31 kapsamında üstlenilen rollere ve BBVA ile yürütülen Küresel Bankacılık Partnerliği'ne dikkat çekti ve bu mekanizmaların Türkiye'nin dönüşüm potansiyelini uluslararası sermaye ve yeni finansman imkanlarıyla buluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Akten son olarak, bankanın güçlü finansal yapısını, müşteri odaklı iş modelini ve teknolojik yetkinliklerini vurgulayarak başarıda emeği geçenlere teşekkür etti: "Garanti BBVA olarak güçlü finansal yapımızı, müşteri odaklı iş modelimiz ve teknolojik yetkinliklerimizle birleştirerek sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜRÜ MAHMUT AKTEN