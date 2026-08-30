Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi

Gardi'nin Leao ve Galatasaray değerlendirmesi

İtalyan menajer George Gardi, Rafael Leao'nun Galatasaray'a transfer sürecine ilişkin basın mensuplarına detaylı açıklamalarda bulundu. Gardi, Leao transferinin uzun ve karmaşık bir süreç olduğunu, kulüp yönetimiyle birlikte aylara yayılan görüşmeler sonucunda sonuca ulaştıklarını ifade etti.

Uzun ve zorlu pazarlık süreci:

Gardi, "Aslında 3-4 aydan daha uzun süre önce başladı; bu transfer görüşmesinde başkan ve başkan yardımcısıyla birlikte çalışıyordum. Kolay değildi çünkü Rafa büyük ve üst düzey bir oyuncu, Milan’da 7 yıl geçirdi. Leao’nun Milan’dan ayrılmasını ve Galatasaray’a gelmeyi kabul etmesini sağlamak büyük bir işti" dedi. Menajer, Leao'nun bu aylar boyunca birçok teklifi reddettiğini, bunların hepsinin basına yansımadığını ve oyuncunun sonunda buraya gelmeyi güçlü şekilde istediğini vurguladı.

Fiyat, zamanlama ve ikna çabaları:

Gardi, Milan tarafının yüksek bonservis talep ettiğini ve fiyatı düşürmek için ağustosun son haftasına kadar beklemek zorunda kaldıklarını anlattı. Başkan ile başkan yardımcısının oyuncunun ikna edilmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Ayrıca Leao'ya, Galatasaray'da göreceği tutku, sevgi ve mutluluğu başka hiçbir kulüpte bulamayacağı mesajının iletildiğini kaydetti; bunun transferde belirleyici olduğunu düşündüğünü söyledi.

Gardi, Premier Lig'den ve başka ülkelerden gelen yüksek tekliflerin yanı sıra "Başka bir Türk kulübünden" de ilgi olduğunu aktardı. İsim vermek istemeyen menajer, Aston Villa'nın son güne kadar Leao ile ilgilendiğini belirtti ve Premier Lig'den gelen tekliflerin hem maaş hem de Milan'a yapılan teklif açısından dikkate değer olduğunu ifade etti.

27 yaşındaki oyuncuyla son iki ay içinde sıkça görüştüklerini söyleyen Gardi, Leao'nun Galatasaray'a gelmesinin kulüp ve Türkiye için büyük bir başarı olduğunu vurguladı ve oyuncunun "kupalar kazanabileceğine ve futbolun en üst seviyesine geri dönebileceğine" inanarak transferi kabul ettiğini belirtti.

Son olarak, sarı-kırmızılılarla ilgili medyada dolaşan diğer transfer söylentilerine karşı ise Gardi, yeni transferlerle ilgili yorum yapmaktan kaçındığını söyledi.

İTALYAN MENAJER GEORGE GARDİ, GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ RAFAEL LEAO’YA BİRÇOK FARKLI KULÜPTEN TEKLİF OLDUĞUNU ANCAK KENDİSİNİN SARI-KIRMIZILI TAKIMDA BULACAĞI SEVGİYİ, TUTKUYU VE MUTLULUĞU BAŞKA BİR YERDE BULAMAYACAĞINI DİLE GETİRDİ. GARDİ, "GALATASARAY ŞU ANDA OSİMHEN, SANE VE LEAO İLE DÜNYADAKİ EN İYİ HÜCUM HATLARINDAN BİRİNE SAHİP" DEDİ.