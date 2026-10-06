GastroAfyon'da emniyetten siber suçlar ve acil çağrı bilgilendirmesi

Emniyet festival alanında bilgilendirme gerçekleştirdi

Afyonkarahisar'da düzenlenen 8. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri festival alanında stant açarak ziyaretçilere farklı konularda bilgilendirme yaptı.

standta verilen bilgilendirmeler:

Görevliler, 112 Acil Çağrı hattının etkin kullanımı, dolandırıcılık ve hırsızlık konularında uyarılarda bulundu. Ayrıca KADES uygulaması ve 'Kadına El Kalkamaz' projesi hakkında vatandaşlara kapsamlı bilgiler verildi.

siber güvenlik ve farkındalık:

Standta ayrıca siber suçların gerçekleşmeden önce engellenmesi, güvenli internet kullanımı ve siber farkındalığın artırılması üzerine bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü. Bu çalışmaların, olası maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi hedefi doğrultusunda planlandığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında toplam 2 bin 630 vatandaşa ulaşarak çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı ve festival ziyaretçileri ile iletişim kurularak farkındalık artırıldı.

AFYONKARAHİSAR’DA DÜZENLENEN 8. ULUSLARARASI GASTROAFYON TURİZM VE LEZZET FESTİVALİ’NDE, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.