GastroAntep kortejle şehre yayılan lezzet ve kültür şöleni

GastroAntep korteji şehrin sokaklarında başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kortej yürüyüşü, festival coşkusunu kent merkezine taşdı. Kortej, şehrin tarihî dokusunda gastronomi mirasını sahneleyerek katılımcılara görsel ve duygusal bir deneyim sundu.

Yürüyüş Gaziantep Kale Altı Açık Otoparkı’nda başlayıp Bakırcılar Çarşısı boyunca çekiç sesleriyle, Almacı Pazarı’nda ise yayılan baharat kokularıyla devam etti ve Gaziler Caddesi üzerinden ilerleyerek Balıklı Meydanı’nda son buldu. Kortejde bereketli hilalin ürünlerine bürünmüş çocuklar, renkli gösteriler ve yerel müziklerle şehir halkı etkinliğe aktif biçimde eşlik etti.

Başkan Şahin'in mesajı: kültür, toprak ve gelecek

Kortej sonunda Balıklı Meydanı’nda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gelenleri selamlayarak festivalin kent için taşıdığı anlamı vurguladı. Başkan Şahin, "GastroAntep markalaştı, dünya markası oldu. Bunun nedeni bir belediye başkanının çıkıp Gastroantep’le ilgili yaptığı çalışma değil. Burada çiftçilerimiz var. Bir şehrin toprakla olan bağını gösteriyor." sözleriyle yerel üretimin ve kuşaktan kuşağa aktarılan tariflerin önemine dikkat çekti.

Ayrıca Şahin, GastroAntep’in bu yılki temasına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "GastroAntep demek şifa, lezzet demek. Daha da önemlisi ailenin sofra başında oturması demek. Muhabbet demek. Etrafında paylaşmak demek. Sevgi demek. Saygı demek. Sorumluluk demek. Gaziantep’in sofrası insanlık sofrasıdır. Geldiğiniz için arkamızda sapa sağlam durduğunuz için bu meydanları coşkuya çevirdiğiniz için bizimle olduğunuz için insanlık yolculuğunda hep birlikte bu emanete sahip çıktığınız için her birinize ‘Sefalar verdiniz’ diyorum."

Program: deneyim, eğitim ve uluslararası buluşma

GastroAntep, bu yıl "Deneyim Çağı: Gastronomi, Tarım, Turizm ve Misafirperverlik" temasıyla Gaziantep Festival Parkı'nda düzenlenecek kapsamlı programla gastronominin yalnızca mutfak kültürü olmadığını; turizm, tarım, yatırım, konaklama, yerellik ve kültürel mirasla ilişkisinin geleceğe dönük yönlerini ele alacak. Festival, yerel üretimi ve kültürel aktarımı merkeze alarak katılımcılara çok yönlü bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Uluslararası alandan katılan şefler arasında Luigi Taglienti, Mostafa Seif, Davide Guidara, Jonathan Brincat, Miller Prada, Arthur Dubois, Joe Barza, Ali Ghizawi ve Michael van der Kroft yer alıyor. Bu isimler, İtalya, Mısır, Malta, Birleşik Krallık, Fransa, Lübnan, Ürdün ve Hollanda temsilcileri olarak özel workshop ve sunumlarda Gaziantep mutfağıyla buluşacak; İtalyan, Orta Doğu, Akdeniz ve çağdaş Avrupa tekniklerinden örnekler paylaşılacak.

Festivalde ayrıca Türkiye’nin tanınmış şefleri ve gastronomi profesyonelleri de sahne alacak. Programda İdil Yazar, Türev Uludağ, Memet Özer, Uğur Koyuncu, Rafet İnce, Maria Ekmekçioğlu, Hazer Amani, Yağız İzgül, Semen Onur Öner, Eyüp Kemal Sevinç ve Dilek Yetkiner gibi isimlerin atölye ve söyleşileri yer alacak. Medya, sağlık, popüler kültür, girişimcilik ve dijital içerik perspektifinden gastronomiyi tartışacak oturumlarda ise Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Arda Türkmen, Refika Birgül, Dilara Koçak ve Oğuz Yenihayat programda yer alacak.

Kortejin açılışına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, gastronomi uzmanları ve çok sayıda vatandaş katılarak festivalin başlangıcını coşkuyla kutladı. Etkinlik, Gaziantep’in hem ulusal hem de uluslararası düzeyde gastronomi alanındaki iddiasını ve kültürel mirasını görünür kılmayı sürdürecek.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ULUSLARARASI GAZİANTEP GASTRONOMİ FESTİVALİ (GASTROANTEP) KAPSAMINDA YAPILAN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ, FESTİVAL COŞKUSUNU SOKAKLARA TAŞIDI.