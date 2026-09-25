GAÜN hastanesinde 83 yaşındaki hastaya zorlu aort ameliyatı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi, 83 yaşındaki Hüsamettin Sönmez’in karın bölgesindeki ana damarda oluşan genişlemeyi başarılı bir operasyonla tedavi etti. Yapılan ölçümlerde damar çapının yaklaşık 10 santimetre olduğu, bunun normal çapın yaklaşık 5 katı seviyesine denk geldiği belirlendi.

Teşhis ve risk değerlendirmesi:

Dış merkez incelemeleri sırasında tespit edilen bu genişleme, yırtılma (rüptür) riski açısından yüksek kabul edildi. Hastanın yaşı, kalp damarlarında daha önce yerleştirilmiş stent bulunması ve damar yapısının ileri derecede kireçli olması, tedavi yaklaşımının planlanmasında belirleyici oldu. Bu nedenle ekip, kapalı yöntemlere uygun olmayan damar yapısı nedeniyle açık cerrahi kararını verdi.

Ameliyat öncesi hazırlık ve işlem:

Ameliyat öncesinde yapılan incelemelerde koroner damarlarda da sorun tespit edildi. GAÜN Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Güzel, kalp krizi riskini azaltmak amacıyla öncelikle koroner stent uygulandığını ve diğer risk faktörlerinin ilaç tedavisiyle kontrol altına alındığını aktardı.

Operasyon sırasında karın bölgesindeki yüksek yırtılma riskli genişleme çıkarıldı ve yerine yapay damar (protez greft) yerleştirildi. Ekip, ameliyatın zorlukları arasında hastanın ileri yaşı, stent varlığı ve yoğun kireçlenmiş damar yapısını gösterdi.

GAÜN Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Altınbaş ameliyatla ilgili olarak, "Yaptığımız ölçümlerde damarın 10 santimetre çapında, yani normalden yaklaşık 5 kat daha geniş olduğunu tespit ettik. Kalp ve damar cerrahisinde bu durum için kullanılan ‘karnında pimi çekilmiş bomba ile dolaşmak’ deyimi tam da hastamıza uyuyordu" ifadelerini kullandı.

Operasyonun sonuçları ve ekip değerlendirmesi:

Başarılı geçen ameliyat sonrası Hüsamettin Sönmez’in durumu iyiye gitti ve hasta taburcu edilerek evine gönderildi. Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Güzel, "Karın bölgesindeki yırtılma riski yüksek olan genişlemeyi çıkararak yerine yapay damar yerleştirdik. Hastamızı şifa ile taburcu ettik" şeklinde konuştu. GAÜN Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karahan ise operasyonda görev alan Doç. Dr. Özgür Altınbaş, Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Güzel ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Uzmanlar, bu tür damar genişlemelerinin ciddi risk taşıdığına dikkat çekerek düzenli doktor kontrollerinin yapılmasını, risk faktörlerinin azaltılmasını, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesini ve özellikle ailede benzer hastalık öyküsü bulunanların kontrollerini ihmal etmemesini öneriyor.

GAÜN HASTANESİ’NDE 83 YAŞINDAKİ HASTAYA ZORLU AORT AMELİYATI