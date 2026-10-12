Dolar 49,3533 -0,01%
Euro 55,1456 +0,17%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.624,50 -0,37%
EUR/USD 1,1174 +0,12%
Brent Petrol 105,60 -0,98%
--°

Gazhane caddesi'nde hafta sonu başlayan asfalt çalışması iki günde tamamlandı

Düzce Belediyesi, Gazhane Caddesi'nde hafta sonu başlatılan 800 metrelik asfalt serimini planlanan sürede tamamladı; Dr. Faruk Özlü emeğe teşekkür etti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gazhane caddesi'nde hafta sonu başlayan asfalt çalışması iki günde tamamlandı

Gazhane caddesi'ndeki asfalt çalışması tamamlandı

Düzce Belediyesi tarafından Gazhane Caddesi'nin 800 metrelik bölümünde hafta sonu başlatılan asfalt serim çalışması tamamlandı. Çalışma Cumartesi günü başlayıp yeni hafta öncesinde sona erdi.

Çalışmanın kapsamı ve süre:

Belediye ekipleri, 800 metrelik bölümde asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışma planlandığı sürede tamamlandı ve ekipler hafta sonu boyunca yoğun mesai yürüttü.

Başkanın değerlendirmesi:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çalışmaların planlanan sürede tamamlandığını belirterek gece ve gündüz görev yapan belediye personeline emekleri için teşekkür etti.

DÜZCE’DE GAZHANE CADDESİ’NDE HAFTA SONU BAŞLATILAN 800 METRELİK ASFALT SERİM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI....

DÜZCE’DE GAZHANE CADDESİ’NDE HAFTA SONU BAŞLATILAN 800 METRELİK ASFALT SERİM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, ÇALIŞMALARIN YENİ HAFTAYA YETİŞTİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü
images

Yurtbaşı'nda sel sonrası temizleme çalışmaları başladı: Nihat Doğan ekiplerle sa...
images

Şiddetli sağanak sonrası Elazığ'da 30 noktada su baskını
images

Elazığ'da geceyi aydınlatan şimşek gösterisi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası