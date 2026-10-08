Gazi ailelerine moral ve keşif dolu Çivril günü

Denizli Büyükşehir'in anlamlı organizasyonu:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gazi eşleri ve yakınlarına yönelik özel bir gezi düzenledi. Sabah saatlerinde belediye binası önünden hareket eden kafile, Çivril'e doğru yola çıktı. Etkinliğe katılan yaklaşık 45 kişilik grup, gün boyunca ilçenin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetme imkânı buldu.

Beydilli'de doğa ve dinlenme:

Programın ilk durağı Beydilli oldu. Katılımcılar burada düzenlenen tekne turuyla su üzerinde huzurlu dakikalar yaşadı; doğa manzaraları eşliğinde bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Öğle yemeği Millet Bahçesi'nde verildi; samimi bir atmosferde gerçekleşen yemek, katılımcılara dinlenme ve sohbet fırsatı sundu.

Tarih ve kültür rotası:

Öğleden sonra grup, Çivril'in tarihi ve doğal noktalarını ziyaret etti. Rota kapsamında yer alan Eumonia Su Kaynağı, berrak suyu ve çevresindeki doğal dokusuyla ilgi çekti. Bölgenin manevi mimarisini temsil eden Savranşah Camii gezildi; katılımcılara ayrıca Beycesultan Höyüğü hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu duraklar, katılımcılara Anadolu'nun zengin tarihine dair somut izler gösterdi.

Dönüş ve katılımcıların değerlendirmesi:

Günübirlik programın sonunda gazi eşleri ve yakınları, Çivril'den mutlu anılarla ayrılarak Denizli'ye döndü. Etkinlik, katılımcılara moral ve motivasyon sağlarken toplumsal bağların güçlenmesine de katkıda bulundu. Ziyaretçiler, kendilerini unutmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GAZİ EŞLERİ VE YAKINLARI İÇİN ÖZEL BİR ÇİVRİL GEZİ PROGRAMI DÜZENLEDİ. TARİH VE DOĞANIN BULUŞTUĞU ANLAMLI ETKİNLİKTE YAKLAŞIK 45 KİŞİLİK KAFİLE, ÇİVRİL’İN KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETME FIRSATI BULDU.