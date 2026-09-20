Gazi madalyasının peşinden: Konya'da Osman Kenar yardım çağrısında bulundu

Huğlu Mahallesi'nden yardım çağrısı

Konya'nın Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Osman Kenar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla giydiği gazi kıyafetleri üzerindeki gazilik madalyasını kaybettiğini bildiriyor. Törenin ardından Anıt Meydanı civarında ve uğradığı bir iş yerinin önünde çay içtiği sırada madalyanın eksildiğini fark etti.

olayın gelişimi:

Törene katıldıktan sonra bir arkadaşıyla birlikte Anıt Meydanı çevresindeki bir iş yerine giden Kenar, burada çay içtikten sonra evine döndüğünde madalyanın kıyafetinde olmadığını gördü. Kenar ve ailesi, saatlerce tören alanı ve çevresinde arama yaptı ancak madalyaya rastlanamadı.

madalyanın manevi önemi ve çağrı:

Osman Kenar, madalyanın maddi bir değerinden çok manevi bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kesin kaybolma yerinden emin olmadıklarını belirten Kenar, anıt civarı ve gittiği büfenin çevresinde olma ihtimaline dikkat çekerek gören veya bulan vatandaşlardan yardım istedi. Madalyayı geri getirenlere minnettar olacaklarını söyledi.

Yerel halktan ve yetkililerden, madalyanın bulunması durumunda doğrudan Kenar ailesine veya Beyşehir'deki ilgili birimlere bilgi verilmesi talep ediliyor. Gazinin çağrısı, çevrede yaşayanların dikkatini ve dayanışmasını bekliyor.

KIBRIS GAZİSİ OSMAN KENAR'IN GAZİLİK MADALYASI