Gazi MTAL atölyesi günlük 10 ton üretimle öğrencileri uygulamaya hazırlıyor

atölye üretimi ve kapasite:

Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Kimya Teknolojisi Üretim Atölyesi, günlük 10 ton kapasiteyle üretim yapıyor. Atölyede sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı gibi temel temizlik malzemeleri seri şekilde imal ediliyor. Üretim süreçleri, ham madde hazırlığından dolum ve paketlemeye kadar öğrencilerin uygulamalı katılımıyla yürütülüyor.

ziyaret ve uygulamalı eğitim:

Elazığ İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün ile Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Fethi Kılıç atölyeyi inceleyerek öğrencilerin üretim aşamalarını yerinde gözlemledi. Okul Müdürü Dursun Tosun teknik süreçler ve atölye kapasitesi hakkında bilgi verdi. Öğrenciler; formülasyon, kalite kontrol ve paketleme gibi adımlarda teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme imkânı buluyor, öğretmen gözetiminde profesyonel üretim ortamına adapte ediliyorlar.

döner sermaye modeli ve istihdam etkisi:

Atölyede imal edilen ürünler, okulun döner sermaye işletmesi aracılığıyla piyasaya sunuluyor. Bu model, öğrencilere eğitim sürecinde gelir sağlama ve aynı zamanda üretim deneyimi kazandırma amacını taşıyor. İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, mesleki eğitimin üretimle desteklenmesinin istihdam açısından kritik olduğuna dikkat çekti ve uygulamanın öğrencilerin aile bütçelerine katkı sağladığını vurguladı. Elde edilen gelirler okul kaynaklarına da destek vererek atölyenin sürdürülebilirliğini güçlendiriyor.

ELAZIĞ GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BÜNYESİNDEKİ ATÖLYEDE GÜNLÜK 10 TON TEMİZLİK MALZEMESİ ÜRETEN ÖĞRENCİLER, DÖNER SERMAYE SAYESİNDE HEM MESLEKİ TECRÜBE KAZANIYOR HEM DE AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR