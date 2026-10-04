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Gaziantep akşam sağanağıyla sular altında kaldı

Akşam etkili sağanak Gaziantep'te sokakları göle çevirdi; sürücüler zor anlar yaşadı. Şimşekler geceyi aydınlattı, Valilik sabaha kadar uyardı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 23:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Gaziantep akşam sağanağıyla sular altında kaldı

Gaziantep akşam sağanağıyla sular altında kaldı

Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak, kent merkezinde birçok sokağı ve yolu göle çevirdi. Yoğun yağış sırasında görüş mesafesi azalırken, gecenin karanlığı zaman zaman şimşekler tarafından aydınlatıldı.

Etkiler ve sürücüler:

Yağış nedeniyle yollarda biriken sular, bazı araçların geçişini güçleştirdi ve trafikte aksamalara neden oldu. Bölgedeki sürücüler zor anlar yaşadı; yetkililer, yavaş ve tedbirli araç kullanılmasını tavsiye etti.

Valiliğin uyarısı:

Gaziantep Valiliği, yağışın sabaha kadar etkili olmasının beklendiğini duyurarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yetkililer, su birikintilerinden uzak durulmasını ve resmi uyarıların takip edilmesini istedi.

Vatandaşlara mümkünse zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve araçla seyahat halinde su birikintilerinin üzerinden geçmemeleri hatırlatıldı.

Gaziantep’te etkili olan sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Gaziantep’te etkili olan sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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