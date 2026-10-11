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Gaziantep aktarlarda kış telaşı: doğal karışımlara talep arttı

Gaziantep'te mevsim geçişleriyle aktarlarda yoğunluk arttı; vatandaşlar zerdeçal, zencefil, ıhlamur ve macunlarla boğaz şikayetlerine çözüm arıyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziantep aktarlarda kış telaşı: doğal karışımlara talep arttı

kış günleri aktarlara hareketlilik getirdi:

Gaziantep'te kış aylarının başlaması ve mevsim geçişlerinin yol açtığı ani hava değişimleri, vatandaşları aktarlara yöneltti. Boğaz ağrısı, öksürük, halsizlik ve burun akıntısı gibi şikayetlerle gelenler, reçeteli tedavilere ek olarak bitkisel çözümler arıyor. Aktarlar, bu dönemde en çok zerdeçal, zencefil, ıhlamur ve hatmi çiçeği ile çeşitli karışımlara talep olduğunu belirtiyor.

en çok talep gören ürünler ve karışımlar:

Müşteriler genellikle kuru öksürüğe ve boğaz rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen ürünleri tercih ediyor. Aktarlar, müşterilerin sıkça aldığı ürünler arasında zerdeçal, zencefil, ıhlamur, hatmi çiçeği, kekik, karanfil ve tarçın olduğunu vurguluyor. Pekmezle hazırlanan özel macunlar ve bitkisel karışımlar da yoğun talep görüyor; vatandaşlar hangi bitkinin hangi şikayete uygun olduğunu bilerek özel karışımlar yaptırıyor.

aktarlardan uygulama ve yönlendirme:

Aktar Sedat Akbayram, durumu şöyle özetliyor: "Havalar soğumaya başladı. İnsanlar ince giyindiği ve soğuk su içtiği için mevsim geçişlerinde hasta oluyor. Dolayısıyla biz de her yıl olduğu gibi yoğun ilgi görüyoruz. İnsanlar akın etmeye başladı". Akbayram, müşterilerin ayrıca "Buraya gelen vatandaşlarımız özel macunlar yaptırıyor. Pekmez ve çeşitli bitkisel ürünler alıyorlar. En çok talep gören ürünlerimizin başında zerdeçal, zencefil, ıhlamur ve hatmi çiçeği geliyor. Bunlar kuru öksürüğe faydalı ürünler. Bunun haricinde bizim alışılmış macunlarımız var. İnsanlar hangi bitkinin hangi hastalığa iyi geldiğini iyi biliyor. Bize içerisinde zerdeçal, zencefil, ıhlamur, hatmi çiçeği ve kekik gibi ürünlerin bulunduğu karışımlar hazırlatıyorlar. Eskiden bu işe sıcak bakılmıyordu. Şimdi insanlar alternatif tıbba daha fazla ağırlık göstermeye başladı. Vatandaşlar hastalıklarını doktorların yazdığı reçetelerle değil, doğal yollarla çözmeye çalışıyorlar" sözleriyle anlatıyor.

Aktar Bülent Bilici ise hizmet anlayışlarını şöyle aktarıyor: "Kış ayları geliyor ve vatandaşlarımız hazırlık yapıyor. Buraya gelen vatandaşlarımız kış çayları alıyor. Karanfil, zencefil ve zerdeçal artık bilinen ürünler. Biz, Gaziantep ve çevre illerden gelen müşterilerimize ürün almadan önce şikayetlerini ve durumlarını anlatmalarını istiyoruz. Ona göre bitkileri hazırlıyoruz. Ürünlerimizin vatandaşlarımıza iyi gelmesini istiyoruz". Bilici, doğru ürün seçimi ve kişiye özel hazırlanmış karışımların önemine dikkat çekiyor.

Müşteriler de aktarlardan memnuniyet belirtiyor. Funda Değirmenci, "Kış ayları geliyor. Neye ihtiyacım varsa hepsini alıyorum. Karanfil, tarçın ve baharat çeşitleri alıyorum. Hasta olduğumuzda buralara gelerek karışım yaptırıyoruz. Faydasını da görüyoruz. 20 yıldır hastalandığımda aktarlara gelirim. Buradan ürünlerimi alıp giderim" diyerek düzenli olarak aktarlara uğradığını ifade ediyor.

Aktarlar, mevsimsel artışla birlikte stok ve hazırlıklarını genişleterek talebi karşılamaya çalışıyor. Vatandaşların doğal ürünlere yönelmesinin arkasında hem alışkanlık hem de alternatif tıbba artan güven olduğu belirtiliyor. Uzman tavsiyesi yerine doğrudan bitkisel ürün tercih edenlerin olması, aktarlarda kişiye özel karışımların önemini artırıyor.

Öne çıkan nokta: Gaziantep'te kışla birlikte aktarlara yönelik talep artışı sürüyor; müşteriler bilinen bitkisel ürünler ve hazır macunlarla şikayetlerini hafifletmeyi amaçlıyor.

Kış ayları geldi, vatandaşlar aktarlara akın etti

Kış ayları geldi, vatandaşlar aktarlara akın etti

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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