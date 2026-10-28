Gaziantep baklavası kruvasan formuyla yeni bir yüz kazandı

Gaziantep'ten yeni yorum: kruvasan baklava:

UNESCO tarafından gastronomi alanında öne çıkan şehirlerden biri olarak gösterilen Gaziantep, coğrafi işaretli baklavasını farklı bir formda yeniden tanıtıyor. Geleneksel baklava hamuru ve lezzetini, Fransız kruvasanının katlı yapısıyla birleştiren uygulama, hem görünümü hem de tadıyla ilgi çekiyor.

Bu yeni ürünü geliştiren Ömer Kozan, baklavanın evrensel bir lezzet olduğunu ve sunum biçiminin tüketici algısını değiştirebileceğini düşünüyor. Kozan, kruvasan formunun hem taşınabilir hem de daha hafif bir alternatif sunduğunu, içindeki fıstık ve kaymağın yoğunluğunun dengeli şerbetle tamamlandığını vurguluyor.

Teknik ve lezzet yaklaşımı:

Kruvasan baklava, geleneksel baklavanın yufka yerine çok katlı hamurla hazırlanması ve minik kruvasan görünümünde şekillendirilmesiyle öne çıkıyor. Ürünün hafifliği, daha az şerbet kullanımı ve katların yaratmış olduğu doku farkı sayesinde sağlanıyor; buna karşın iç kısmında yoğun fıstık ve kaymak tutuluyor. Usta anlatımına göre dengeli şerbetleme ve taze fıstık kullanımı lezzetin belirleyici unsurları.

Sunum açısından kruvasan formu, vitrinde farklı bir estetik sağlarken tüketicide hem merak hem de pratiklik algısı uyandırıyor. Bu yaklaşım, geleneksel tatları modern sunumlarla buluşturarak yeni hedef kitlelere ulaşma amacını taşıyor.

Tepkiler ve fiyatlandırma:

Kruvasan baklavayı tadan vatandaşlar ürünü «hafif ve lezzetli» olarak nitelendirirken, görsel çekiciliğinin de beğeni topladığı bildirildi. Ürünün tanıtımını yapan usta, baklavayı dünyaya daha fazla tanıtmak amacıyla bu formda yorumladıklarını belirtti ve ürünün pazarlama hedeflerine ilişkin beklentilerini paylaştı.

Fiyatlandırma hakkında verilen bilgiye göre, kilo fiyatı da 2 bin TL’den başlıyor; bu rakam ürünün yoğun fıstık ve kaymak içeriğini yansıtıyor. Ustalar, talep ve üretim ölçeğine göre fiyatın değişebileceğini not ediyor.

Sonuç olarak, kruvasan baklava uygulaması Gaziantep mutfağının esnekliğini ve yenilik arayışını gösteren bir örnek olarak öne çıkıyor; geleneksel tatların yeni sunumlarla buluştuğu bu tür denemeler, kentin gastronomi kimliğini genişletme potansiyeli taşıyor.

BAKLAVA USTASI ÖMER KOZAN