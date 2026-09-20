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Gaziantep basketbol yeni sağlık ortağını NCR International Hospital ile açıkladı

Gaziantep Basketbol ile NCR International Hospital arasında imzalanan sağlık sponsorluğu, kulübün Süper Lig hedeflerine destek sağlamayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gaziantep basketbol yeni sağlık ortağını NCR International Hospital ile açıkladı

protokol töreni ve katılımcılar:

Gaziantep Basketbol ile NCR International Hospital arasında sağlık sponsorluğu protokolü, Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen törenle resmiyet kazandı. Törene Şehitkamil Belediye Başkanı ve Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz, Kulüp Başkanı İrfan Karakuzulu, NCR International Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Neccar, Hastane Müdürü Cuma Yıldız, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Aslansoy ile takım oyuncuları katıldı.

ncr desteğinin anlamı ve kulübün hedefleri:

Protokol sırasında konuşan Umut Yılmaz, Gaziantep Basketbol'un hedefinin Süper Lig olduğunu vurgulayarak kentin markaları ve iş insanlarının takıma sahip çıkmasının önemine dikkat çekti. Yılmaz, sponsorluğa ilk olumlu yanıtı verenin Ahmet Neccar olduğunu belirterek NCR ailesine şehrin ve takımın adına teşekkür etti.

Ahmet Neccar ise NCR grubunun sağlık ve eğitime sürekli destek verdiğini ifade etti; gençlere ve takımın başarısına güvendiklerini, sağlık sponsoru olarak kulübün yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Her iki tarafın açıklamaları, anlaşmanın hem saha içi sağlık altyapısını güçlendirmeyi hem de kulübün iddialı hedeflerine katkı sağlamayı amaçladığını gösterdi.

sponsorluk sonrası uygulama ve sembolik anlar:

Konuşmaların ardından resmi sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı. Törenin sonunda Başkan Yılmaz, günün anısına Ahmet Neccar'a Gaziantep Basketbol forması hediye etti. Bu sembolik jest, yerel iş dünyası ile spor kulübü arasındaki iş birliğinin görünür bir işareti olarak kayda geçti.

Sağlık sponsorluğunun takıma sağlayacağı imkanlar, maç ve idmanlarda sağlık hizmetlerinin profesyonelleşmesi, sakatlık yönetimi ve oyuncu izlemelerinde artış anlamına geliyor. Kulüp için böyle bir partnerlik, yalnızca maddi destek değil, aynı zamanda oyuncu sağlığı ve performans takibinde süreklilik sağlayacak bir yatırım olarak değerlendirilebilir.

Taraflar arasındaki iş birliği, Gaziantep Basketbol'un sportif hedefleri ile şehirdeki kurumlar arasındaki uyumun bir göstergesi olarak öne çıkıyor. İmzalanan protokol, önümüzdeki sezonda kulübün altyapı ve sağlık süreçlerinde görülecek iyileşmelerin habercisi niteliğinde.

GAZİANTEP BASKETBOL’UN SAĞLIĞI NCR HOSPİTAL’A EMANET

GAZİANTEP BASKETBOL’UN SAĞLIĞI NCR HOSPİTAL’A EMANET

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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