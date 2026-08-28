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Gaziantep borsası bağımsızlık mirasını üretkenlikle geleceğe taşıyor

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 30 Ağustos'un 104. yılında bağımsızlık mirasına sahip çıkma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziantep borsası bağımsızlık mirasını üretkenlikle geleceğe taşıyor

GTB'den 30 Ağustos mesajı:

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladıkları ortak mesajda, Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık iradesini tarihe mühürleyen bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. İki başkan, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'ta sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin milletin kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini ifade etti.

Büyük Zafer'in tarihsel önemi:

GTB başkanları, zaferin sadece askeri bir başarı olmadığını; Anadolu'nun dört bir yanında birleşen bir milletin inancı, fedakârlığı ve bağımsız yaşama kararlılığının ürünü olduğunu belirtti. Mesajda, Dumlupınar zaferiyle Milli Mücadele'nin en kritik safhalarından birinin tamamlandığı ve Cumhuriyet'e giden yolun önündeki engellerin ortadan kalktığı hatırlatıldı. Bu bağlamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde yürütülen mücadelenin, bugün ortak hafızada ayrı bir yere sahip olduğu kaydedildi.

Vurgulanan diğer bir nokta, tarihten alınan dersin yalnızca anma niteliğinde kalmaması gerektiği oldu. Mesajda, Büyük Zafer'in taşıdığı değerlerin günümüz koşullarında da yol gösterici olduğu, birlik ve beraberlik ruhunun ekonomik ve toplumsal alanda da yaşatılması gerektiği ifade edildi.

Geleceğe yönelik sorumluluklar:

GTB yönetimi, bağımsızlığın korunmasının yanısıra ülkenin ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sunmanın da bir görev olduğunu vurguladı. Mesajda, bağımsızlık ve Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkmanın; üretmek ve çalışmak yoluyla daha güçlü, müreffeh bir Türkiye hedefine katkı sağlamak anlamına geldiği belirtildi. Bu çerçevede borsa olarak üretime, istihdama ve yerel ekonominin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Başkanlar, milletin geçmişten aldığı güçle geleceğe güvenle bakmasının önemine işaret ederek, birlik içinde hareket etmenin zorlukların üstesinden gelmede temel unsur olduğunu ifade etti. Mesajda ayrıca, Büyük Zafer ruhunun bugünkü nesillere aktarılmasının tarihsel bir sorumluluk olduğu yinelendi.

Son bölümde GTB yönetimi, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti. Mesaj, Cumhuriyet'in kurucusu ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının anısına saygı ifadesiyle son buldu.

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB) MECLİS BAŞKANI AHMET TİRYAKİOĞLU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET...

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB) MECLİS BAŞKANI AHMET TİRYAKİOĞLU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET AKINCI'DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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