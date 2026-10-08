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Gaziantep davasında sanık maktulü tanımadığını söyledi

Gaziantep'te pompalı tüfekle öldürülen balıkçı Hayri Taşkın davasının 3. duruşmasında tutuklu sanık tahliye talep etti; dosya eksikler nedeniyle ertelendi

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:31

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep davasında sanık maktulü tanımadığını söyledi

Gaziantep'te balıkçı Hayri Taşkın'ın ölümüne ilişkin dava

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasında sanık savunmaları alındı, heyet dosyanın eksik kısımlarının tamamlanmasına karar verdi.

Duruşmada savunma:

Tutuklu sanık Adem K., duruşmada yaptığı savunmada, "Ben maktulü tanımıyorum" dedi. Sanık, Hayri Taşkın ile arasında herhangi bir husumet olmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talep etti. Savunmada ayrıca tutukluluk süresine dikkat çekilerek, "18 aydır tutukluyum" ifadesi tekrarlandı.

Mahkeme kararları:

Heyet, dosyanın esas hakkında mütalaa hazırlanmak üzere iddia makamına tevdi edilmesine karar verdi. Bazı müştekilerin duruşmalara katılan sıfatıyla kabulü istendi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde karar alındı. Heyet, tutuklu sanık Adem K.'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti ve firari sanıklar hakkında çıkarılmış yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi:

Olay, 21 Nisan 2025 gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 47 yaşındaki Hayri Taşkın ile husumetlileri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Husumetlilerden biri otomobilden çıkarttığı pompalı tüfek ile Taşkın'a ateş etti. Saçmaların hedefi olan dört çocuk babası Taşkın ağır yaralanarak yere yığıldı; olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

HAYRİ TAŞKIN

HAYRİ TAŞKIN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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