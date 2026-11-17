duruşmada savcı mütalaasını açıkladı

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. duruşmasında, savcı mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, sanık kardeşlerden Uğur K. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', diğer sanık Muhammet Enes K. hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçlamalarıyla cezalandırılmaları talep edildi. Duruşmada sanıklar, sanık avukatları, maktulün yakınları, maktul avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

sanıkların beyanları:

Sanık Muhammet Enes K., mahkemedeki savunmasında olaya hiçbir alakasının olmadığını belirterek, 'Ben abime yardım etmedim. Eğer yardım etmiş olsaydım abimi bırakıp kaçmazdım. 22 aydır benim burada ne işim var diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı. Diğer sanık Uğur K. ise 'Benim amacım öldürmek değildi. Öldürme kastım olsaydı aracın içinden sıkardım. Ben kendisini uyardım. Amacım öldürmek olsaydı kafasına sıkardım. Yaralı bırakmazdım' diyerek kendini savundu.

mahkeme kararları ve süreç:

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasına karşı sanık avukatlarına savunma hazırlamaları için ek süre verdi. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

olayın geçmişi:

Olay, Gaziantep Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 8 Şubat akşamı gerçekleşti. Beş çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt (53), sokakta yürürken pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Akkurt, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı; saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen iki zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmada, zanlıların kaçışta ikiz plakalı araç kullandıkları ve olay sonrası aracın jant kapaklarını değiştirdikleri tespit edildi. Yapılan aramalarda saldırıda kullanıldığı belirtilen av tüfeği ele geçirildi ve şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

5 çocuk babası Cengiz Akkurt cinayetinde mütalaa açıklandı