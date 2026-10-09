Gaziantep FK taraftarla kenetlendi: imza gününde birlik mesajı

imza günü Sanko Park AVM'de yoğun ilgi gördü

Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları Alexandru Maxim, Deian Sorescu ve Kerim Çalhanoğlu, Sanko Park AVM'de bulunan GFK Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Etkinliğe "7'den 70'e" yüzlerce taraftar katıldı; formalar, toplar ve posterler imzalandı, hatıra fotoğrafları çekildi ve zaman zaman tezahüratlarla destek gösterildi.

oyuncuların maç mesajları:

Etkinlik sırasında konuşan takım kaptanı Alexandru Maxim, taraftarların varlığının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Taraftarlarımızı görmek ve onlarla bir araya gelmekten çok mutluyuz. Bugün yoğun bir şekilde yanımızdalar. Umarım maçlarda da bu şekilde yanımızda, tribünde olurlar. Onların desteğine her zaman ihtiyacımız var. Bu imza etkinliği de bizim için güzel bir aktivite. Çorum maçı da bizim için önemli bir maç. Her maç 3 puan değerindedir. Çorum maçı da üst sıralara çıkma maçı olabilir. Umarım maçı kazanırız" ifadelerini kullandı. Maxim'in sözleri, takımın Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Çorum FK karşılaşmasına odaklandığını gösterdi.

yeni transfer ve kanat oyuncusunun görüşleri:

Yeni transferlerden Kerim Çalhanoğlu, Gaziantep ve taraftarların kendisine iyi geldiğini belirterek, "Gaziantep şehri ve taraftarları gerçekten çok güzel. Bugün bu etkinlikte bizi yalnız bırakmadılar. Bu takımda olduğum ve bu taraftarlara oynadığım için çok mutluyum. Umarım böyle devam eder. Çorum maçına çok iyi çalışıyoruz, iyi bir maç çıkarmak ve kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan da bu maçta destek istiyoruz" dedi. Bu sözler, takım içindeki uyumun ve taraftar ilişkilerinin güçlenmesine işaret etti.

Rumen kanat oyuncusu Deian Sorescu da taraftarlarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarımızı gerçekten çok seviyoruz. Onlar da bizleri seviyoruz ve destekliyor. Ben de bugün taraftarlar için buradayım. Onları gördüğüm ve bir araya geldiğimiz için çok mutluyum." Sorescu'nun açıklamaları, fanlarla kurulan doğrudan bağın moral ve performansa katkısına işaret ediyor.

Kulübün düzenlediği bu tür etkinlikler, hem saha içi hedefleri destekleyen bir moral kaynağı yaratıyor hem de taraftar-takım ilişkisini pekiştiriyor. Çorum FK maçı öncesinde oyuncuların vurguladığı birlik ve destek beklentisi, takımın ligdeki hedeflerine ulaşma çabasının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ FUTBOLCULARI ALEXANDRU MAXİM, DEİAN SORESCU VE KERİM ÇALHANOĞLU,, TARAFTARLARLA İMZA GÜNÜNDE BULUŞTU.