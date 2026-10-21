Gaziantep Forum III uluslararası katılımla başladı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) öncülüğünde düzenlenen Gaziantep Forum III, "İslami müştereklerden evrensel vizyona: Yöntemsel temeller ve çağdaş meydan okumalar" temasıyla başladı. Üçüncüsü gerçekleştirilen forum, dünyanın farklı coğrafyalarından alim, akademisyen ve düşünürleri Gaziantep’te bir araya getirerek İslami müşterekler, ortak değerler ve insanlığın karşı karşıya bulunduğu çağdaş sorunları uluslararası akademik bir çerçevede tartışmayı hedefliyor.

açılış töreni ve konuşmacı vurguları:

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’ndeki açılış programına Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı. Açılış konferansını Prof. Dr. Ali Bardakoğlu gerçekleştirdi.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, konuşmasında İslami müştereklerin yalnızca Müslüman toplumlar arasındaki dayanışma çerçevesinde değil, insanlığın ortak geleceğinin ve küresel sorunların ele alınmasında da önem taşıdığını vurguladı. Demir, İslami değerlerin adalet, merhamet, sorumluluk ve özgürlük temelinde evrensel bir anlam taşıdığını belirterek, ortak paydanın farklılıkları ortadan kaldırmak değil, "farklılıklara rağmen insanların haklarını koruyabilme iradesi" olduğunu ifade etti. Rektör Demir ayrıca, "İnsanlığın bütününü kuşatmayan hiçbir düşünce ümmeti de ıslah edemez" sözünü yineledi.

Konuşmasında günümüzün insani krizleri ve teknolojik gelişmelerine de değinen Demir, bilginin ahlaki sorumlulukla birlikte ele alınmasının gerekliliğine dikkat çekti. Yapay zekâ başta olmak üzere teknolojik imkânların insanlığın yararına kullanılmasının önemini vurgulayan Demir, bilginin ahlakla buluştuğunda insanı yücelten ve hayatı koruyan bir güce dönüşeceğini kaydetti.

oturumlar, katılımcılar ve gündem konuları:

Forum üç gün boyunca altı ana oturumda sürdürülecek. Oturumların başlıkları arasında İslami müştereklerin temellendirilmesi, itikadi müşterekler ve ihtilafın sınırları, fıkhî ortak zemin ve makasıd, siyasi ve sosyal alanda müşterekler, çağdaş dönemde İslami müştereklerin durumu ile müşterekleri yeniden inşa etmek için pratik çerçeve oluşturma gibi konular yer alıyor. Ayrıca sömürgecilik, oryantalizm, modern devlet, küreselleşme ve çoklu kimlikler gibi başlıklar kapsamında ortak değerlerin günümüzdeki yeri tartışılacak; eğitim, dinî söylem, akademik kurumların rolü, çoğulculuk ve insani krizlere çözüm üretme kapasitesi değerlendirmeye alınacak.

Forum, Türkiye dışında Irak, Bahreyn, Rusya, Sudan, Mısır, Suriye, Filistin, Malezya, Tunus, Fas, Lübnan, Bosna-Hersek, Endonezya, Kırgızistan, Ürdün, Güney Afrika ve İngiltere’den akademisyenleri aynı masada buluşturuyor. Programda Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmad M. Hasnah, Suriye Başmüftüsü Usame er-Rifai, Moskova İslam Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Damir Mukhetdinov, Fas eski Başbakanı Prof. Dr. Sa’deddîn el-Usmânî, Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Abdülaziz Kari Zakirov ve Durham Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Asutay gibi isimler görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da forumun özellikle İslami müşterekler kavramına odaklanmasının önemine değinerek, şehir yönetimlerinin ve üniversitelerin bilim, teknoloji ve gençlere yönelik sorumluluklarına dikkat çekti. Tahmazoğlu, bir şehrin gerçek gücünün yetiştirdiği insanın niteliğiyle ve bilime verdiği değerle ölçüldüğünü vurguladı.

Organizatörler, Gaziantep Forum III’ün ortak akıl, bilimsel üretim ve kalıcı iş birlikleri için bir düşünce zemini oluşturmasını; farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla ortak sorunlara yönelik yeni fikirlerin geliştirilmesi ve uluslararası akademik iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunmasını hedefliyor.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğindeki Gaziantep Forum III, 23 Ekim tarihine kadar Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde devam edecek.

GAZİANTEP FORUM III, DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN ALİM, AKADEMİSYEN VE DÜŞÜNÜRLERİ GAZİANTEP'TE BİR ARAYA GETİRDİ.