Gaziantep genç oryantiringcilerin buluşmasına hazırlanıyor

Gaziantep'te şampiyona için protokol imzalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Oryantiring Federasyonu arasında, 20-21 Mart 2027 tarihlerinde düzenlenecek U14 2. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası için iş birliği protokolü imzalandı. Organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık bin 200 sporcu katılması öngörülüyor.

Organizasyon ve katılım:

Şampiyona, Türkiye Oryantiring Federasyonu organizatörlüğünde gerçekleştirilecek ve protokol, şampiyona kapsamındaki faaliyetlerin ilgili kurumlar tarafından koordineli şekilde yürütülmesini kapsıyor. Yerel yönetim, il müdürlüğü ve federasyon arasında planlama, saha hazırlığı ve lojistik gibi sorumlulukların paylaşılması öngörülüyor.

Oryantiringin gençlere katkısı:

Oryantiring, harita ve pusula yardımıyla kontrol noktalarını bulup parkuru en kısa sürede tamamlamaya dayanan bir spor dalı olarak fiziksel dayanıklılığın yanı sıra dikkat, yön bulma, hızlı karar verme ve stratejik düşünme becerilerini geliştiriyor. Yetkililer, şampiyonanın gençleri spora teşvik etmesini, branşın yaygınlaşmasını ve Gaziantep'in ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesine katkı sunmasını bekliyor.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin etkinliğe ilişkin, "Bir iddiayla yola çıktık; ‘Spor Şehri Gaziantep’ dedik. Oryantiring gerçekten çok stratejik bir spor dalı" sözlerine yer verdi ve Mart ayında uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ise şampiyonayı Gaziantep'te düzenlemenin mutluluğunu vurgulayarak, evlatların yarışmanın yanı sıra Gaziantep'in tarihini, kültürünü ve coğrafyasını tanıyacaklarını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin etkinliğin doğa sporlarına ve kentin kültürüne katkı sağlayacağını, Gaziantep'in tanıtımına destek olacağını söyledi. Konuşmaların ardından protokol imza töreni gerçekleştirilmiş ve program hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU ARASINDA, 20-21 MART 2027’DE DÜZENLENECEK ŞAMPİYONA İÇİN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.