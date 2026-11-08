Gaziantep havalimanı'nda aletli iniş sistemiyle güvenli ve kesintisiz operasyon hedefi

Gaziantep Havalimanı'nda yeni aletli iniş sistemi hizmete alındı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı'nda yeni Aletli İniş Sistemi'nin (ILS) testlerinin tamamlanmasının ardından hizmete alındığını duyurdu. Sistem, CAT II operasyonel kategori testlerini başarıyla geçti ve uçuş operasyonlarına açıldı.

Test süreçleri ve NOTAM kaldırılması:

Bakan Uraloğlu sosyal medya paylaşımında, sistemin uçuş kontrol ve performans doğrulama testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Testlerin tamamlanmasının ardından uçuş operasyonlarını etkileyen teknik duyuru (NOTAM) kaldırılarak ILS'in kullanıma açıldığı ifade edildi.

Beklenen yararlar ve altyapı vurgusu:

Yetkililer, sistemin devreye alınmasının özellikle kötü hava koşullarında iniş güvenliğini artıracağını ve operasyonların daha kesintisiz sürmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Bakan Uraloğlu, havacılık altyapısını güçlendiren yatırımlarla vatandaşlara daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sunma hedefinin sürdüğünü ifade etti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, GAZİANTEP HAVALİMANI’NDA YENİ ALETLİ İNİŞ SİSTEMİ’NİN (ILS), CAT II OPERASYONEL KATEGORİSİNDEKİ TESTLERİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN HİZMETE ALINDIĞINI BİLDİRDİ.