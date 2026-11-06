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Gaziantep havalimanında uçak kaza-kırım tatbikatıyla acil müdahale test edildi

Gaziantep Havalimanı'nda Başmüdürlük ve protokol kurumlarınca düzenlenen uçak kaza-kırım ve yangın tatbikatında müdahale kabiliyeti ve ekipmanlar sınandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gaziantep havalimanında uçak kaza-kırım tatbikatıyla acil müdahale test edildi

Gaziantep Havalimanı'nda acil durum tatbikatı yapıldı

Gaziantep Havalimanı'nda, acil durumlara hazırlık ve müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yangın ve uçak kaza-kırım tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatı Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü ile protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ortaklaşa düzenledi.

Tatbikatın amacı ve katılımcılar:

Tatbikatın temel hedefi personelin acil durum prosedürlerine uyumunu ölçmek ve ekiplerin koordinasyonunu güçlendirmekti. Etkinlikte, protokol kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlardan gelen ekipler görev dağılımı ve iletişim pratiklerini uygulamalı olarak sınadı.

Senaryo ve müdahale:

Senaryo gereği gösterilen uçak kaza-kırımında ekipler hızlı ve koordineli müdahalede bulundu. Tahliye, yangın söndürme ve arama-kurtarma çalışmaları eş zamanlı yürütülürken, personelin acil durum prosedürlerine uyumu ve ekipmanların etkin kullanımı test edildi.

Değerlendirme ve sonuç:

Tatbikat, belirlenen amaçlar doğrultusunda başarıyla tamamlandı. Uygulama, müdahale süreleri ve ekip ahengi bakımından değerlendirildi; personelin prosedürlere uyumu ve ekipman kullanımı etkinliği test edildi.

GAZİANTEP HAVALİMANI&#039;NDA ACİL DURUMLARA HAZIRLIK VE MÜDAHALE KABİLİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ...

GAZİANTEP HAVALİMANI'NDA ACİL DURUMLARA HAZIRLIK VE MÜDAHALE KABİLİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YANGIN-KAZA KIRIM TATBİKATI YAPILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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