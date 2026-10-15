Dolar 49,4280 -0,08%
Euro 55,7034 +0,31%
Bist 11.752,05 -2,64%
Altın Gram 6.684,90 +0,88%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 102,72 -0,44%
--°

Gaziantep iki ana caddeye yeni altyapı ve asfalt kazandırdı

Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Bulvarı ve Ordu Caddesi'nde elektrik, su, doğalgaz, fiber ve LED aydınlatma ile altyapı ve asfalt yenilemesini tamamladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gaziantep iki ana caddeye yeni altyapı ve asfalt kazandırdı

çalışmanın özü:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda kapasite ve konforu artırmak amacıyla Üniversite Bulvarı ile Ordu Caddesi'ndeki kapsamlı yenileme çalışmalarını tamamladı. Proje, altyapı elemanlarının yenilenmesi, aydınlatma sistemlerinin modernizasyonu ve yol yüzeylerinin iyileştirilmesini kapsayarak trafik güvenliği ve kent estetiğini hedef aldı.

üniversite bulvarı'nda altyapı yenilendi:

Çalışmaların en geniş kapsamlı yürütüldüğü noktalardan biri olan Üniversite Bulvarı’nda gidiş ve geliş yönlerinde toplam 2 bin 900 metrelik bölümde elektrik, su, doğal gaz ve internet altyapısı baştan sona yenilendi. Bölgedeki görüntü kirliliğini önlemek ve olası arızalara müdahaleyi kolaylaştırmak için elektrik hatları yer altına alındı. Ayrıca bulvar, yeni nesil LED aydınlatma sistemleri ve fiber internet altyapısıyla donatıldı. Yenileme sonrası Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri gerekli hazırlıkları tamamlayıp sıcak asfalt serimi uygulayarak yol konforunu artırdı.

ordu caddesi'nde asfalt ve aydınlatma çalışmaları:

Üniversite Bulvarı ile eş zamanlı yürütülen çalışmalarda Ordu Caddesi'nin çift şeritli güzergahında bin 550 metre uzunluğunda asfalt yenileme ve aşınma tabakası serimi işlemleri tamamlandı. Yenilenen aydınlatma sistemleri ve düzenlenen asfalt zeminiyle cadde, sürücüler ve yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak şekilde düzenlendi. Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın planlı uygulamaları, altyapının geleceğe taşınması ve kent estetiğinin güçlendirilmesi hedeflerine doğrudan katkı sağladı.

Uygulamanın tamamlanmasıyla birlikte hem trafik akışı hem de gece görüşü iyileşirken, altyapı bakım-onarım süreçlerinin de hızlanması bekleniyor. Vatandaşlara daha güvenli, modern ve konforlu bir şehir içi ulaşım sunmayı amaçlayan bu çalışmalar, kent yaşam kalitesinin yükseltilmesine hizmet ediyor.

GAZİANTEP’İN ANA ARTERLERİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

GAZİANTEP’İN ANA ARTERLERİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Camide mahsur kalan imam ve cemaat gençlerin kayığıyla güvenli bölgeye taşındı
images

Yağışa karşı kilometrelerce branda: Keban havzasında 80 bin ton üzüm korunuyor
images

Mezitli'de trafik akışını hızlandıracak bin 720 metrelik entegre kavşakta 7/24 ç...
images

Çalıcuma köyünde yol standardı yükseldi: asfalt yama çalışmaları tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asırlık mezarlardan korunan şehitliğe: iki kardeşin hatırası nesillere taşınıyor

Kayserispor'a PFDK kararı: yüksek para cezaları ve tribünde kart blokesi

Kahta'da çocuklara akran zorbalığına karşı iletişim ve saygı eğitimi

OYAK'ın Talya hamlesi: Antalya tesisinde üretim ve ihracat kapasitesi 10 kat arttı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı