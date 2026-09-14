Gaziantep Kolej Vakfı 63 yılda da çağdaş eğitimin çınarı

Gaziantep Kolej Vakfı yeni döneme görkemli bir açılışla başladı

Bölgenin ve Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları, 63. kuruluş yılında yeni eğitim-öğretim yılını geleneksel açılış töreniyle karşıladı. Tören, kurumun yarım asrı aşan deneyimini ve geleceğe dönük eğitim vizyonunu gözler önüne serdi.

törenin öne çıkanları:

Programa GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra İbanoğlu, Yönetim ve Mütevelli Kurulu Üyeleri, okul idarecileri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. Etkinlik kapsamında 2025-2026 eğitim-öğretim yılında çeşitli alanlarda üstün başarı gösteren öğrencilere plaketleri takdim edildi; bu ödüller, kurum içindeki başarı kültürünün somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

Törende söz alan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, kurumun 63 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak GKV’yi sadece bir okul değil, Gaziantep’in yaşayan hafızası ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine katkı veren bir eğitim hamlesi olarak nitelendirdi. Gürsel, konuşmasında merhum kurucu Cemil Alevli ile merhum Nüket Ersoy ve Celal Ersoy’u minnet ve rahmetle andı ve "Bugün burada sadece yeni bir ders yılının ilk zilini çalmak için toplanmadık. Kökleri Gaziantep’in asil tarihine, dalları ise çağdaş dünyanın gökyüzüne uzanan dev bir çınarın gölgesinde yeniden bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz" sözleriyle duygularını paylaştı.

eğitim vizyonu ve kurumsal aidiyet:

Gürsel, 1998 yılından bu yana okul ile bir bağın bulunduğunu hatırlatarak velilere evlatlarının güvenli ellerde olduğunu söyledi; kurumun eğitim kadrosundaki sürekliliğin ve aidiyet duygusunun altını çizdi. Konuşmasında GKV’nin güç kaynağını Atatürk ilke ve devrimleri olarak gösteren Gürsel, "Okulun pusulası her zaman akıl, bilim ve çağdaşlık olacaktır" vurgusunu yaptı.

Kurumsal hafıza ve eğitim felsefesinin bir arada yürütüldüğü GKV’de, öğrencilerin yalnızca akademik başarıya değil, fikri hür ve vicdanı hür bireyler olarak yetiştirilmesine önem veriliyor. 1963’te 129 öğrenciyle başlayan eğitim seferberliği, bugün 63. yılında güçlü akademik kadro ve köklü değerlerle sürdürüyor.

63 yıllık tecrübesi ve sürekliliğiyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, yeni dönemde de gençlerin liderlik potansiyelini geliştirmeye ve bölgeye nitelikli eğitim sunmaya kararlı olduğunu gösterdi. Tören, hem geçmişin hatırlanması hem de geleceğe dönük hedeflerin halka açık bir şekilde paylaşılması açısından önem taşıdı.

Gaziantep Kolej Vakfı, köklü geçmişini, güncel başarılarını ve Atatürkçü eğitim anlayışını koruyarak 63. yılında da eğitimde örnek olmaya devam ediyor.

BÖLGENİN VE TÜRKİYE’NİN EN KÖKLÜ EĞİTİM KURUMLARINDAN BİRİ OLAN GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) ÖZEL OKULLARI, 63. KURULUŞ YILINDA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNİ GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE KARŞILADI.