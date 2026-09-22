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Gaziantep organize sanayi bölgesinde vardiya sırasında akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 27 yaşındaki Uğur Arpacı, elektrik akımına kapıldı; kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:23

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep organize sanayi bölgesinde vardiya sırasında akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde dün gece saatlerinde, Kara Holding’e ait iplik fabrikasında çalışan Uğur Arpacı (27), henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden diğer işçiler, akımı keserek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıhhi müdahale ve hastane sevki:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, akıma kapılarak ağır yaralanan Arpacı'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve onu Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırdı. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen Arpacı hayatını kaybetti.

Soruşturma ve cenaze işlemleri:

Olayla ilgili olarak emniyet ve savcılık tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin yapıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi ve defnedilmek üzere Yeşilkent Mezarlığı'na götürülecek.

Yetkililer, olay yerinde ve fabrikada başlatılan teknik ve idari incelemelerin sürdüğünü, tanık ifadeleri ve delil tespitinin devam ettiğini bildirdi.

CENAZE, GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMU&#039;NDA TAMAMLANAN İŞLEMLERİN ARDINDAN DEFNEDİLMEK ÜZERE YAKINLARINA...

CENAZE, GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMU'NDA TAMAMLANAN İŞLEMLERİN ARDINDAN DEFNEDİLMEK ÜZERE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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