Gaziantep'te kurumlar arası tam buğday protokolü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında, kamu kurumlarında sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla 'Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası' protokolü imzalandı. Proje, Türkiye genelinde pilot uygulama olarak Gaziantep'te hayata geçirilecek ve kamuya açık birçok alanda tam buğday ekmeği tüketiminin artırılmasını hedefleyecek.

uygulama ve denetim süreci:

Protokol kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinde, öğrenci yurtlarında, hastanelerde, sosyal tesislerde ve toplu yemek sunulan alanlarda tam buğday ekmeğinin tercih edilmesi sağlanacak. Sosyal yardım paketlerinde yer alan ekmeklerin ve toplu beslenme hizmetlerinin de kademeli olarak tam buğdaya dönüştürülmesi desteklenecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesindeki yemekhanelerde tam buğday ekmeği tüketimini teşvik edecek ve HAYDİ üretim tesislerinde tam buğday üretimini artırmaya yönelik çalışmalar yürütecek.

Projenin uygulanması sırasında üretim standartlarının gözetilmesi, besin değerlerinin korunması ve renklendirici katkı maddesi içermeyen ürünlerin tercih edilmesi öncelikler arasında yer alıyor. Kampanya ile birlikte ekmek israfını önlemeye yönelik farkındalık çalışmaları da eş zamanlı yürütülecek.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, imza töreninde ekmek çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı ve 'Sağlıklı bir vücut için sağlıklı ekmek çok önemli' ifadelerini kullandı. Başkan Şahin, modern üretim süreçlerinde ekmeğin içindeki lif, mineral ve vitaminlerin azaltıldığını belirterek ata tohumlarına ve çeşitlendirmeye dikkat çekti. Ayrıca HAYDİ Ekmek aracılığıyla daha uygun fiyatlı ve kaliteli tam buğdaylı ürünlerin halka sunulduğunu, yemek hizmeti verilmeyen anaokullarına ise haftada üç gün tam buğday unundan simit ile süt desteği sağlandığını söyledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise projenin doğrudan insan sağlığıyla ilgili olduğunu belirterek, kurumlarda ve sosyal yardımlarda hedefin en az %80 oranında tam buğday ekmeğine geçiş olduğunu açıkladı. Vali Çeber, tesis altyapısının hazır olduğunu ve Gaziantep'in pilot olarak örnek teşkil edeceğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, ilimizde tam buğday ekmeği tüketiminin düşük kaldığına dikkat çekti: Türkiye genelinde sofralarda beyaz ekmek oranı %75 iken Gaziantep'te bu oran %82, tam buğday ekmeği tüketimi ise ülke genelinde %15 olurken ilimizde %6 seviyesinde bulunuyor. Dr. Şahin, lif ve B vitaminleri açısından tam buğdayın önemine vurgu yaptı ve protokole katkı sağlayanlara teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da projenin erişilebilirlik boyutuna işaret ederek, vatandaşların tam buğday ürünü nereden alabileceğinin ve ulaşımının kolaylaştırılmasının hedeflendiğini, nihai amacın halk sağlığını korumak olduğunu belirtti.

hedefler ve beklentiler:

Proje ile üretimde tam buğday ununun belirli oranlarda kullanılması, renk koyulaştırıcı katkı maddesi içermeyen ve lif oranı yüksek ekmeklerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Üretim aşamasında besin değerlerini koruyacak un ve ekmek standartlarının benimsenmesi, kamu kurumlarında menülere uygun miktarda ekmeğin dahil edilmesi ve tüketicilerin tam buğday tercihlerine yönlendirilmesi kampanyanın temel bileşenleri arasında yer alıyor.

Protokol, Gaziantep'in pilot şehir olarak başlattığı bu uygulamanın tüm Türkiye'ye örnek olmasını hedefliyor; yetkililer, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi ve ekmek israfının azaltılmasıyla toplum sağlığında olumlu etkiler bekliyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GAZİANTEP VALİLİĞİ, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA, KAMU KURUMLARINDA SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA "TAM BUĞDAY EKMEĞİ YAYGINLAŞTIRMA KAMPANYASI" İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.