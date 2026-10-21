Gaziantep Sanayi Odası'nda yeni dönem için ortak akıl vurgusu

GSO 2026-2030 dönemi ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) 2026-2030 döneminin ilk Meclis Toplantısı, Ekim ayı programı kapsamında yapıldı. Toplantı, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis, Danışma ve Meslek Komite Üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve açılış mesajları:

Toplantıya ayrıca önceki dönem GSO Yönetim Kurulu Başkanı ve önceki dönem Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi ve Yeni Nesil Sanayici Platformu Üyeleri de katıldı. Abdulkadir Konukoğlu, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek Meclis, Yönetim Kurulu ve Meslek Komitesi Üyelerini tebrik etti ve önceki dönem görev yapanlara emekleri nedeniyle teşekkür etti.

Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep'in üretim ve girişimcilik kültürünün ülke ekonomisindeki önemine vurgu yaparak ortak akıl ve iş birliğinin gerekliliğini ifade etti. Konukoğlu, geçmiş döneme katkı sunan Meclis ve Oda yöneticilerine teşekkür ederek yeni dönemde birlik içinde sorunlara çözüm üretme sözü verdi.

Gündem: üretim, ihracat, istihdam ve dönüşüm:

Toplantıda Gaziantep sanayisinin mevcut durumu, üretim, ihracat, istihdam ve sanayicilerin beklentileri ele alındı. Küresel ekonomik gelişmelerin sanayi üzerindeki etkileri, firmaların rekabet gücünün artırılması, sürdürülebilir üretim, savunma sanayisi ile yeşil ve dijital dönüşüm talepleri gündemde öncelikli başlıklar olarak yer aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi konuşmasında, seçim sürecine katkı sağlayan üyelere teşekkür ederek gençlerin ve kadınların yönetimde daha fazla yer almasının önemine dikkat çekti. Ünverdi, "Ben değil, biz" anlayışıyla katılımcı bir yönetim sergileyip katma değerli üretim, markalaşma ve yüksek teknolojiye geçişe odaklanacaklarını belirtti.

Veriler ve kapanış:

Ünverdi, Gaziantep'in ekonomik verileri hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi: "2026 yılı Eylül ayında 1 milyar 25 milyon 926 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında Irak ve ABD bulunuyor." İhracatın sektör dağılımında ise %34,7 tekstil ürünleri, %33,9 tarımsal sanayi ve hububat, %15,1 kimya ve plastik ürünleri olarak kayda geçti.

Toplantı sonunda önceki dönemde görev yapan GSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine, Gaziantep sanayisine sundukları katkılardan dolayı plaket takdim edildi ve katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi. GSO yöneticileri, yeni dönemde birlik, dayanışma ve katılımcı yönetim anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

GSO’DA YENİ DÖNEMİN İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI