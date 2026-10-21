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Gaziantep spor basını Kenan Yücel'i uğurladı

Gaziantep'te uzun yıllar spor gazeteciliği yapan Kenan Yücel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti; törene ailesi, protokol ve meslektaşları katıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:35

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep spor basını Kenan Yücel'i uğurladı

Kenan Yücel hayatını kaybetti

Gaziantep'te uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren spor gazetecisi Kenan Yücel (61), kentte düzenlenen törenle uğurlandı. Yücel, Gaziantep Olay Medya bünyesinde kaleme aldığı spor yazıları ve haberleriyle tanınıyordu.

cenaze töreni:

Cenaze namazı Bahaeddin Nakipoğlu Camii'nde kılındı. İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninin ardından Yücel, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

katılımcılar ve meslekten yansımalar:

Törene Yücel'in ailesi ve yakınları ile kent protokolü, Gaziantep basını ve iş, spor ile siyaset camiasından pek çok isim katıldı. Meslektaşları törende yaptığı konuşmalarda Yücel'in yerel spor haberciliğine katkılarını ve kişisel anılarını paylaştı.

Kenan Yücel'in çalışmaları, kent spor gündeminin şekillenmesinde etkili oldu; yakın çevresi ve meslektaşları acı kaybı derin üzüntüyle karşıladı.

GAZİANTEP&#039;TE GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN SPOR GAZETECİSİ KENAN YÜCEL...

GAZİANTEP'TE GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN SPOR GAZETECİSİ KENAN YÜCEL, KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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