Gaziantep taraftar desteğiyle iki uzatmada galip geldi

maç özeti:

Türkiye Basketbol Ligi 2. haftasında Gaziantep Basketbol, Finalspor'u Kamil Ocak Spor Salonu'nda ağırladı. Sezonun iç saha müsabakası olarak kayda geçen karşılaşma, normal süresi ve uzatmalarıyla büyük çekişmeye sahne oldu. Mücadelenin sonunda ev sahibi ekip, uzun süren mücadelenin ardından 91-89'luk skorla sahadan galip ayrıldı.

maçın akışı ve çeyrekler:

Maç yüksek tempoda başladı; ilk çeyrek Finalspor'un 19-15 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan Gaziantep, hücumda daha etkin bir görüntüyle devreyi 38-34 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte skor dengesi değişirken, periyot sonunda Finalspor 55-52 ile öne geçti. Normal süre sona erdiğinde galip belli olmayınca mücadele uzatmalara taşındı.

karşılaşmanın kritik anları:

İlk uzatma bölümünde de üstünlük sık sık el değiştirirken kazanan yine belirlenemedi. İkinci uzatmada Gaziantep, kritik anlarda bulduğu sayılarla üstünlüğü ele geçirip savunmasını da sertleştirerek farkı korudu. Kıran kırana geçen son bölümlerde takım disiplininden kopmayan ev sahibi, maçın son düdüğüyle birlikte avantajı kazanan taraf oldu.

tribün desteği ve başkanın tebriki:

Sezonun ilk iç saha maçında tribünler yoğun ilgi gösterdi; taraftarların tezahüratları takım üzerinde belirgin moral etkisi yarattı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Şehitkamil Belediye Başkanı ve Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz, maç sonrası soyunma odasına giderek teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti.

Gaziantep Basketbol, ligin 3. haftasında deplasmanda Cedi Osman Basketbol ile karşılaşacak ve bu zorlu sürece galibiyetle devam etmeyi hedefliyor.

GAZİANTEP BASKETBOL, EVİNDEKİ İLK MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILDI