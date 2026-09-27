Gaziantep trafik kazasının yaşandığı yolda yeni çarpışma: 6 yaralı

Gaziantep trafik kazasının yaşandığı yolda yeni çarpışma

Gaziantep'te, otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı yerde yeni bir kaza meydana geldi.

Kaza bölgesinde yaşananlar:

Olay, önceki kazanın yaşandığı noktaya yakın bir güzergahta gerçekleşti. Direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen 27 BDD 465 plakalı hafif ticari araç, yol çalışması yapılan alana savruldu. Meydana gelen kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

7 kişinin öldüğü yolda yeni kaza: 6 yaralı