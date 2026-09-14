Gaziantep üretimini güvenceye almak için mazot ve sumağa yönelik destekleri genişletiyor

Meclis kararıyla mazot desteği sürecek:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 2026 Yılı Eylül Ayı Dönem Toplantısı’nın 1’inci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunan üreticilere verilen yüzde 100 hibeli mazot desteğinin 2026 yılında da devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Karar çerçevesinde 2026 yılı sonbahar döneminde çiftçilere tarla ve bahçelerini sürmeleri, ekim ve dikim çalışmalarını yürütmeleri için mazot sağlanacak.

Mazot desteğinin ayrıntıları:

Proje kapsamında Gaziantep genelinde ÇKS’ye kayıtlı üretici sayısı 48.941 olarak bildirildi; bu kayıtlı üreticiler arasından belirlenen şartları taşıyan 48.182 üretici mazot desteğinden yararlanabilecek. 2026 yılı için planlanan dağıtım miktarı 3.531.710 litre mazot olarak açıklandı.

Mazot desteği, daha önce Gaziantep Çiftçi Kart sahibi olan üreticilerin kartlarına doğrudan tanımlanacak. Sisteme yeni kayıt yaptıran üreticilere ise Gaziantep Çiftçi Kartları ulaştırılacak ve anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından mazotlarını almaları sağlanacak.

Destek programının geçmişi ve beş yıllık toplam:

Projeye ilk kez 2022 yılında başlanmış; o yıl 33.180 üreticiye Gaziantep Çiftçi Kart dağıtılmış ve yaklaşık 110 milyon lira maliyetle 4.045.100 litre mazot desteği verilmişti. Program takip eden yıllarda büyüyerek devam etti:

- 2023: 38.145 kayıtlı üreticiye 4.387.525 litre

- 2024: 43.015 kayıtlı üreticiye 4.842.800 litre

- 2025: 46.423 kayıtlı üreticiye 5.116.875 litre

Böylece 2022-2025 yılları arasında sağlanan 18.415.100 litre mazot desteğine, 2026 için planlanan dağıtımın eklenmesiyle beş yıllık toplam 21.946.810 litreye ulaşacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, destekle birlikte ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısında artış görüldüğünü belirterek, "Çiftçilerimiz için çok önemli bir proje. Yüksek de bir memnuniyet var" ifadelerini kullandı.

Sumak üretimi ve fidan desteği:

Mecliste ayrıca, Gaziantep’te alternatif ve ekonomik değeri yüksek ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla 20.000 sumak fidanı teminine ilişkin madde görüşüldü. Adana Orman Fidanlık Müdürlüğü’nden temin edilecek fidanların 5.000i Milli Emlak tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen arazilere dikilecek; kalan 15.000 fidan ise Gaziantep’te ikamet eden ve ÇKS’ye kayıtlı üreticilere yüzde 50 hibeli olarak dağıtılacak.

Fatma Şahin, sumağın kent gastronomisinde önemli yer tuttuğunu vurgulayarak, "Gastronomi alanında sumağı çok kullanan bir şehiriz ancak elimizde yeterli miktarda sumak yok" dedi ve üretimi artırmanın talebi karşılamada belirleyici olacağını belirtti.

Akıllı sulama projesi ve başvuru süreci:

Mecliste görüşülen diğer önemli madde, "Akıllı Yer Altı Damlama Sulama Sistemlerinin Yaygınlaştırılması Projesi" idi. Projenin Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde uygulanması planlanmakta olup toplam maliyeti 20 milyon lira olarak belirlendi. Maliyetinin yüzde 50’sine karşılık gelen 10 milyon lira GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hibe edilecek; kalan 10 milyon liraın 6 milyon lirası projeden yararlanacak çiftçiler tarafından, 4 milyon lirası ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Akıllı yer altı damlama sulama sistemlerinden yararlanmak isteyen çiftçiler başvurularını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin "Çiftçi Kart" mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Projenin hedefi modern sulama yöntemlerini yaygınlaştırarak tarımsal üretimde suyun daha verimli kullanılmasını sağlamak.

Toplantının gündem dışı bölümünde, dar gelirli mahallelerde yaşayan ve okul beslenmelerine erişmekte güçlük çeken çocuklara yönelik gıda desteği tartışıldı. Buna göre ilk etapta yemek hizmeti bulunmayan anaokullarındaki çocuklara Büyükşehir Belediyesinin aşevi ve ekmek fabrikasında hazırlanacak simit ve süt dağıtılması planlanıyor; simit üretimi için gerekli makine alındı ve uygulamanın kapsamına girecek okullar ile öğrenci sayılarının belirlenmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelecek bilgiler bekleniyor.

Meclis oturumu öncesinde ayrıca GASKİ ve ulaşım konularında Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü, devam eden ve planlanan projeler meclis üyelerine sunum eşliğinde aktarıldı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİ’NİN 2026 YILI EYLÜL AYI DÖNEM TOPLANTISI’NIN 1’İNCİ BİRLEŞİMİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.