Dolar 48,2505 +0,04%
Euro 56,0910 +0,40%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.955,36 -1,02%
EUR/USD 1,1618 +0,27%
Brent Petrol 88,17 +2,38%
--°

Gaziantep’e getirilen emlakçı Nihat Balyemez için veda günü

Girne açıklarında batan gemide ölen emlakçı Nihat Balyemez'in cenazesi, adli işlemlerin ardından uçakla Gaziantep'e getirildi; ailesi yakınları teslim aldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep’e getirilen emlakçı Nihat Balyemez için veda günü

Gaziantep’e getirilen cenaze yakınları tarafından teslim alındı

Girne açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybeden emlakçı Nihat Balyemez'in cenazesi, Girne'deki adli işlemlerin tamamlanmasının ardından hava yoluyla memleketi Gaziantep'e gönderildi. Cenaze, Gaziantep Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı ve duygusal anlar yaşandı.

batan gemi kazasının bilançosu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayıp, 241 kişi sağ olarak kurtarıldı. Hayatını kaybedenler arasında yer alan ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Nihat Balyemez'in cenazesi sabah saatlerinde adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından nakledildi.

cenaze töreni ve programı:

Cenaze Gaziantep Havalimanı'nda teslim alındıktan sonra Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Nihat Balyemez için cenaze namazı, Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de 1 Eylül Salı günü öğle namazını müteakip kılınacak ve ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Törene ailesi ve yakınları katılarak gözyaşı döktü.

BATAN GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN NİHAT BALYEMEZ’İN CENAZESİ GAZİANTEP’E GETİRİLDİ

BATAN GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN NİHAT BALYEMEZ’İN CENAZESİ GAZİANTEP’E GETİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sultandağı'nda önceden belirlenen adrese baskın: bin 830 paket kaçak sigara ele...
images

Muğla açıklarında ticari yatta yaralanan yolcu kıyıya ulaştırıldı
images

Melih Geçek duruşmada: 17 aydır kanıtsız iddialarla tutukluyum, tahliye istiyoru...
images

Dron kaydetti: ehliyetsiz sürücü yolcuyla yer değiştirdi ve yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivasspor hazırlıklarına taktik ağırlıklı başladı

Palamut bereketi tezgâhlarda: Bolu esnafı sezondan umutlu

Edremit'in 1 Eylül programı, Kıbrıs'taki deniz kazası nedeniyle iptal edildi

Muğla açıklarında ticari yatta yaralanan yolcu kıyıya ulaştırıldı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı