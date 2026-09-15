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Gaziantep'in genç kadrosu Fenerbahçe önünde alınan bir puanı değerli buldu

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, 0-0 biten Fenerbahçe maçında alınan 1 puanın değerli olduğunu ve genç kadronun performansından gurur duyduğunu söyledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 00:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gaziantep'in genç kadrosu Fenerbahçe önünde alınan bir puanı değerli buldu

maç sonu değerlendirmesi:

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettikleri Fenerbahçe ile 0-0 biten maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, alınan 1 puanın çok değerli olduğunu belirterek, "Aldığımız 1 puan çok değerli, belki de yenebilirdik" dedi.

maçın ve takımın performansı:

Başkan, maçta takımın mücadeleci görüntüsünü öne çıkardı ve genç oyuncuların sorumluluk aldığını vurguladı. "Çocuklarımız iyi oynadılar" sözleriyle sahadaki oyunu takdir eden Yılmaz, zaman zaman galibiyete yaklaşmalarına karşın futbolda böyle sonuçların olduğunu ifade etti: "Birileri üç puan alırken birileri kaybedecek. Futbolun doğasında bu var."

kadro yapısı ve bütçe hedefi:

Yılmaz, Gaziantep'e yakışır bir takım kurduklarını ve hedeflerinin az bütçeyle çok iş yapmak olduğunu söyledi. Başkan, "Gaziantep’e yakışır bir takım kurduk. Amacımız az bütçeyle çok iş yapmak. Bunun parayla olmadığını bazı maçlarda görebiliyoruz" diyerek gençleşen kadroya dikkat çekti. Ayrıca takımda 30 yaş üstü 2-3 kişi olduğunu, diğer oyuncuların ise 25 altı olduğuna değindi ve şehrin beklentisine uygun bir yapı kurma gayretinde olduklarını belirtti.

Memik Yılmaz, Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı alınan puanın hem sportif hem de moral açıdan önemli olduğunu söyleyerek, uzun vadeli hedeflerde bu tür sonuçların katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, golsüz biten Fenerbahçe maçının ardından, &quot;Aldığımız...

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, golsüz biten Fenerbahçe maçının ardından, "Aldığımız 1 puan çok değerli, belki de yenebilirdik" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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